শিলিগুড়ি, 26 নভেম্বর : পুলিশ ভ্যানের বেপরোয়া পিছু ধাওয়াই কী পথ দুর্ঘটনার মূল কারণ ? নাকি রাজ্য সড়ক নির্মাণে রয়েছে গাফিলতি। শিলিগুড়ি পথ দুর্ঘটনার নেপথ্য কারণ নিয়ে এলাকাবাসীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা ৷ বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম-2 অঞ্চলের ইস্টার্ন বাইপাসের জলেশ্বরী মোড়ে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটে (Siliguri Road Accident )। যেখানে একটি বোল্ডার বোঝাই ডাম্পার আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে বাজারে ঢুকে পড়ে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় 4 জনের (several dead in a road accident in Siliguri)। দুর্ঘটনায় জখম অন্তত 6।

শুক্রবার সকাল থেকে পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে ইস্টার্ন বাইপাসের রাজ্য সড়ক অবরোধ করে দফায়-দফায় বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা, ডিসিপি জয় টুডু-সহ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক এবং পুলিশবাহিনী। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে যান শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। পুলিশ কমিশনার দ্রুত ট্রাফিক সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিলে এলাকাবাসীরা অবরোধ তুলে নেন।

এলাকাবাসীদের একাংশের অভিযোগ, ইস্টার্ন বাইপাসের রাজ্য সড়কটি নির্মাণেই বড়সড় গাফিলতি রয়েছে। রাজ্য সড়কের উপর অবৈধ নির্মাণ এবং বাজার বসে যাওয়া অন্যদিকে রাস্তার মাঝে ডিভাইডার। মূলত এইসব কারণেই হামেশাই পথ দুর্ঘটনা ঘটছে। পাশাপাশি পুলিশের নজরদারি এড়িয়ে রাজ্য সড়কে ফিটনেস না থাকা ট্রাক ও ডাম্পারের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে বলে অভিযোগ।

এদিন সকালে নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও আহতদের সঠিক চিকিৎসার দাবিতে দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ করেন এলাকাবাসীরা। এলাকাবাসী কানাই দাস বলেন, "ওই ডাম্পারটির পিছনে একটি পুলিশ ভ্যান ধাওয়া করছিল। সেই সময়েই ডাম্পারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাজারে ঢুকে পড়ে।" সঞ্জীবন মণ্ডল বলেন, "বারবার একই জায়গায় পথ দুর্ঘটনা ঘটছে। একাধিকবার পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে। কিন্তু কোনও সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। প্রশাসন পদক্ষেপ না করলে আগামীতে ফের পথ অবরোধ করা হবে।"

শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা বলেন, "সড়কটি নির্মাণে কিছু গাফিলতি রয়েছে বলে এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন। এ বিষয়ে পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। পাশাপাশি এলাকায় পুলিশের নজরদারি বাড়ানো হবে। পুলিশ ভ্যানের পিছু ধাওয়ার ফলে যদি ঘটনা ঘটে থাকে তবে সেটিও তদন্ত করে দেখা হবে।"