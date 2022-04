উলানবাটর, 24 এপ্রিল : 2022 এশীয় কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতলেন রবি দাহিয়া । 2020 টোকিও অলিম্পিকের পর ফের আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্য পেলেন সোনপাতের কুস্তিগীর । এদিন কাজাখাস্তানের রাখাত কালঝানের হারিয়ে শিরোপা জিতেছেন তিনি । এর আগে 2020, 2021 সালেও এশীয় কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিলেন দাহিয়া (Ravi Dahiya becomes first Indian to win three Gold at Asian Championship) । প্রথম ভারতীয় কুস্তিগীর হিসেবে পরপর এশীয় কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে তিনটি সোনা জিতলেন তিনি ।

ফ্রিস্টাইল 57 কেজি বিভাগে রবি চ্যাম্পিয়ন হন প্রযুক্তিগত আধিপত্য মেনে । নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতীয় কুস্তিগীরকে নড়াতে পারেননি কালঝান । ফাইনালে ওঠার পথে রবি জাপানের রিকুতো আরাই এবং ফাইনালের পথে মঙ্গোলিয়ার জানাবাজার জান্দানবুদকে হারান । চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ড্যান কোলভ ইভেন্টে রুপো জয়ের পর এদিন ফের পদক জিতেছেন তিনি ।

আরও পড়ুন : প্রথম ভারতীয় মহিলা কুস্তিগীর হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জয় অংশু মালিকের

একনজড়ে ভারতের পদক তালিকা :