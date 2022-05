প্যারিস, 29 মে : প্য়ারিসে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মহারণে মুখোমুখি হয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ-লিভারপুল ৷ ঘটনাচক্রে একইসময়ে চলছে ফরাসি ওপেনও ৷ ফলে প্রিয় দলের ম্যাচ দেখতে নাদাল গ্যালারিতে থাকবেন না, তা আবার হয় নাকি (Nadal in attendance at UCL final to cheer for Real Madrid) ?

ভ্যান দে জাল্ডস্কাপকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে ফরাসি ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে পৌঁছেছেন নাদাল ৷ আজ কানাডার ফেলিক্স অগার অ্যালিয়াসসিমের মুখোমুখি হবেন 13 বারের ফরাসি ওপেন জয়ী ৷ শুধু ফেলিক্সই নয়, শেষ ষোলোর লড়াইয়ে নাদালের তাঁর প্রাক্তন কোচ, কাকা টনি নাদালও ৷ লাল সুরকির রাজার ‘দুর্বলতা’ যার থেকে ভাল কেউ জানেনা ৷ ফলে ধারেভারে এগিয়ে থাকলেও কঠিন ম্যাচে নামবেন রাফা ৷

তার আগের দিনই প্যারিসের স্তাদ দে ফ্রান্স স্টেডিয়ামে বেঞ্জেমা-ভিনিসিয়াসদের হয়ে গলা ফাটাতে দেখা গেল রিয়ালের ঘোষিত ‘সবচেয়ে বড়’ সমর্থককে ৷ গ্রহের অন্যতম সেরা টেনিস তারকা গ্যালারি থেকে চাক্ষুষ করলেন, কীভাবে ব্যাকফুটে চলে গিয়েও ম্যাচে ফিরল তাঁর প্রিয় ক্লাব ৷ ব্রাজিলিয়ান-বেলজিয়ান জুটির লড়াইয়ে ফের ইউরোপের মসনদে বসল আন্সেলোত্তির ছেলেরা ৷

একইসঙ্গে আশ্চর্য সমাপতন ৷ প্রিয় দলের 14তম চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ জয়ের উচ্ছ্বাসে সামিল হয়ে 14তম রোলাঁ গারো জয়ের কোর্টে নামবেন লাল সুরকির রাজা ৷