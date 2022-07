লন্ডন, 9 জুলাই: প্রথম সেটে হোঁচট খেলেও ঘরের ছেলে ক্যামেরন নরিকে হারিয়ে অষ্টমবার উইম্বলডন ফাইনালে নোভাক জকোভিচ (Novak Djokovic reaches Wimbledon final for the 8th time) । রবিবাসরীয় অল ইংল্যান্ড ক্লাবের সেন্টার কোর্টে অজি তারকা নিক কিরিয়সের বিরুদ্ধে সপ্তমবার উইম্বলডন খেতাব জয়ের লক্ষ্যে নামবেন সার্বিয়ান মায়েস্ত্রো (Novak Djokovic will play against Nick Kyrgios in Wimbledon final on Sunday) । আর খেতাব জিতলে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের নিরিখে রজার ফেডেরারকে টপকে রাফায়েল নাদালের সঙ্গে ব্যবধান কমাবেন জকোভিচ । তবে তার আগে শুক্রবার সেমিফাইনাল হার্ডলস পেরিয়ে 'ফেডেক্স'-এর একটি অনন্য নজির টপকে গেলেন 'জোকার' ।

উইম্বলডনের ঘাসের কোর্টে অষ্টমবার ফাইনালে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সুইস কিংবদন্তিকে টপকে সর্বাধিক গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল খেলার কৃতিত্ব অর্জন করলেন জকোভিচ । চার সেটের লড়াইয়ে নরিকে হারিয়ে এদিন 32তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করলেন গতবারের রানার্স । 31 এবং 30টি মেজর ফাইনাল খেলে তালিকার দ্বিতীয় এবং তৃতীয়স্থনে যথাক্রমে রজার ফেডেরার এবং রাফায়েল নাদাল ।

যদিও শুক্রবার শেষ চারের লড়াইয়ে সেন্টার কোর্টে শুরুটা জকোভিচসুলভ হয়নি । 6-2 গেমে প্রথম সেট জিতে নেন যুক্তরাজ্যের বছর ছাব্বিশের তারকা । তবে 20টি মেজরের মালিকের অভিজ্ঞতার সামনে পরের তিন সেটে আর দাঁড়াতে পারেননি প্রতিযোগিতার নবম বাছাই নরি । দ্বিতীয় সেট চলাকালীন কোর্টে পা পিছলে পড়ে যাওয়ায় মনোবল ধাক্কা খায় তাঁর । চোট এড়ানো সম্ভব হলেও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন নরি । যার ফায়দা তুলতে মোটেই ভুল করেননি 'জোকার' ।

6-3 ব্যবধানে দ্বিতীয় সেট জিতে ম্যাচে সমতা ফেরানোর পর তৃতীয় এবং চতুর্থ সেট জকোভিচ জেতেন 6-2, 6-4 ব্যবধানে । দু'ঘণ্টা 34 মিনিটের লড়াই শেষে কিরিয়সের বিরুদ্ধে রবিবাসরীয় ফাইনালে নামা নিশ্চিত করেন তিনি । ম্যাচ জয়ের পর সার্বিয়ান তারকা জানান, চলতি উইম্বলডনে উষ্ণতম দিন ছিল আজ । সেই কারণে শুরুতে মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়েছিল ।