দোহা, 19 ডিসেম্বর: রবিবাসরীয় লুসেইল চাক্ষুষ করল অন্যতম সেরা ফুটবল বিশ্বকাপ ফাইনাল ৷ এ যাবৎ 'শতাব্দী সেরা' বলেও অভিহিত করা হচ্ছে এই বিশ্বকাপ ফাইনালকে ৷ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ থেকে কয়েকযোজন দূরে থাকলেও ফাইনালের মঞ্চে ভারতের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্য করার মত ৷ সৌজন্যে দীপিকা পাড়ুকোন, নোরা ফতেহি ৷ ফাইনাল শুরুর আগে কিংবদন্তি ইকের ক্যাসিয়াসের সঙ্গে ট্রফি উন্মোচন করলেন অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন (Deepika Padukone unveiled WC trophy before final) ৷ অন্যদিকে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পারফর্ম করলেন ডান্সিং ডিভা নোরা ফতেহি (Nora Fatehi performed at WC closing ceremony) ৷ স্টেডিয়ামে দুই অভিনেত্রীর উপস্থিতির পাশাপাশি গ্যালারিতে ছিলেন অসংখ্য ভারতীয় সেলেব্রিটি ৷ আর প্রত্যেকেই তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন লিওনেল মেসির বিশ্বজয় (Indian celebrities witnessed Argentinas victory at Lusail) ৷

ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে সকলে তাঁদের অভিজ্ঞতাও শেয়ার করে নিলেন ৷ তালিকায় ছিলেন- সস্ত্রীক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly), শিল্পপতি পার্থ জিন্দাল (Parth Jindal) ৷ ট্রফি উন্মোচনের পর দীপিকা স্ট্যান্ডে বসে খেলা দেখলেন বেটার হাফ অর্থাৎ অভিনেতা রণবীর সিং'য়ের (Ranveer Singh) সঙ্গে ৷ লুসেইলে গতকাল ফাইনাল দেখতে গিয়েছিলেন অভিনেতা কার্তিক আরিয়ানও (Karthik Aryan) ৷

লুসেইলের স্টেডিয়ামে সস্ত্রীক রণবীর সিং

সৌরভ ও ডোনার সঙ্গেই এদিন গ্যালারিতে বসেছিলেন শিল্পপতি পার্থ জিন্দলও । সোমবার ফাইনাল শুরুর আগে স্টেডিয়ামের বাইরে বেশ কিছু মুহূর্তের ছবি ফেসবুক প্রোফাইলে আপলোড করেন ডোনা। ব্রাজিল সমর্থক হলেও মেসির পায়ের জাদু যে তাঁকে বরাবর মুগ্ধ করে তা আগেই জানিয়েছেন বাংলার মহারাজ। তাই ম্যাজিশিয়নের হাতে ট্রফি দেখে মারাদোনার ভক্ত যে আপ্লুত, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷

লুসেইলের গ্যালারিতে সৌরভ-ডোনা, সঙ্গী পার্থ জিন্দাল

অন্যদিকে গ্যালারিতে হাজির থেকে দীপিকার ট্রফি উন্মোচনের মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেন রণবীর ৷ পরে ইনস্টা হ্যান্ডেলে তা স্টোরি হিসেবে আপলোড করেন পর্দার বাজিরাও ৷ এরপর দীপিকাকে জড়িয়ে দেওয়া স্টোরির ক্যাপশনে তিনি লেখেন, "আসল ট্রফি তো আমার হাতে ৷" যা সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ৷ এরপর আশরাফ হাকিমি, এনগোলো কন্তে, কাকা, কাফুদের সঙ্গে ছবি তোলেন রণবীর ৷

কাতারে বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখতে সস্ত্রীক সৌরভ

অধিকাংশ সেলেব্রিটি আর্জেন্তিনার হয়ে গলা ফাটালেও স্রোতের বিপরীতে হেঁটে কার্তিক আরিয়ান গলা ফাটাচ্ছিলেন এমবাপেদের জন্য। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে ভুল ভুলাইয়া-2 তারকা লেখেন, 'গো ফ্রান্স গো ৷' তবে ম্যাচ শেষের পর মেসি ও তাঁর সহযোদ্ধাদের অভিনন্দন জানান কার্তিক।