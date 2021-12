ভুবনেশ্বর, 2 ডিসেম্বর : 2016 লখনউয়ের স্মৃতি ফিরল বুধের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ৷ গতবারের ফাইনালের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে 2021 জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে প্রবেশ করল ভারতীয় দল ৷ কোয়ার্টার ফাইনালে শক্তিশালী বেলজিয়ামকে বিবেক সাগর প্রসাদের দল পরাস্ত করল 1-0 গোলে (India beats Belgium 1-0 to enter semifinal Of Junior Hockey world Cup) ৷ শারদানন্দ তিওয়ারির গোল পার্থক্য গড়ে দিল হাইভোল্টেজ কোয়ার্টার ফাইনালে (Shardanand Tiwari Scores For India) ৷

2016 বেলজিয়ামকে 2-1 গোলে হারিয়েই দ্বিতীয়বারের জন্য খেতাব জিতেছিল ভারতের ছোটরা ৷ দুই অর্ধে দু'দলই এদিন দারুণ ডিফেন্সিভ স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করেছিল ৷ কিন্তু 21 মিনিটে ইউরোপিয়ান জায়ান্টদের রক্ষণ ভেঙে ম্যাচে একটিবার কাজের কাজ করে যায় 'মেন ইন ব্লু' ৷

ম্যাচের 21 মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন শারদানন্দ ৷ বাকি সময়টা চেষ্টা করেও ভারতীয় রক্ষণের লকগেট ভাঙতে পারেনি বেলজিয়ানরা ৷ ম্য়ান টু ম্যান মার্কিংয়ে কোয়ার্টারে বাজিমাত করে যায় ভারতীয় রক্ষণ ৷ চতুর্থ কোয়ার্টারে অল-আউট আক্রমণে ওঠে বেলজিয়াম ৷ তবে তেকাঠির নীচে দুরন্ত মুন্সিয়ানায় একাধিক ক্ষেত্রে পতন রোধ করেন পবন ৷

সেমিফাইনালে ভারতের সামনে ছ'বারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানি (India Will Take On Germany In Semifinal) ৷ যারা কোয়ার্টার ফাইনালে স্পেনকে শুট-আউটে হারিয়ে (3-1) সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে ৷ নির্ধারিত সময়ে খেলার ফল ছিল 2-2 ৷ ফ্রান্সের কাছে গ্রুপ পর্বে প্রথম ম্যাচে হেরেছিল ভারত ৷ দ্বিতীয় ম্যাচে কানাডাকে 13 গোল এবং তৃতীয় ম্যাচে পোল্যান্ডকে 8 গোল দিয়ে কোয়ার্টার নিশ্চিত করে বিবেক সাগর প্রসাদ অ্যান্ড কোং ৷