ভুবনেশ্বর, 28 নভেম্বর : কানাডাকে 13 গোল দেওয়ার পর শনিবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে পোল্যান্ডকেও বিধ্বস্ত করল ভারত ৷ সেইসঙ্গে দেশের মাটিতে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের শেষ আটে পৌঁছে গেল বিবেক সাগর প্রসাদ অ্যান্ড কোম্পানি (India enters into the QF of Junior Hockey World Cup) ৷ তৃতীয় ম্যাচে এদিন পোলিশদের 8-2 গোলে হারাল 'মেন ইন ব্লু' (India beats Poland 8-2 in Junior Hockey World Cup) ৷ কোয়ার্টার ফাইনালে শক্তিশালী বেলজিয়ামের মুখোমুখি হবে তারা (India will face Belgium in QF) ৷

2016 ফাইনালের পর ফের জুনিয়র বিশ্বকাপের নক-আউটে মুখোমুখি দুই দল ৷ 2016 ফাইনালে বেলজিয়ামকে হারিয়ে খেতাব জিতেছিল ভারতের ছোটরা ৷ কানাডার পর এদিন পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচেও ভারতের জয়ের নায়ক সহ-অধিনায়ক সঞ্জয় এবং ফরোয়ার্ড আরাইজিৎ সিং হুন্দাল ৷ দু'জনেই করলেন দু'টি করে গোল ৷

শনিবার প্রথম কোয়ার্টারেই জোড়া গোলে এগিয়ে যায় ভারতীয় দল ৷ প্রথম গোলটি আসে সহ-অধিনায়ক সঞ্জয়ের স্টিক থেকে ৷ ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আরাইজিৎ ৷ দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সুদীপ চিরমাকোর গোলে প্রথমার্ধে 3-0 এগিয়ে যায় ভারত ৷ ম্যাচের ভাগ্য কার্যত ওখানেই পরিষ্কার হয়ে যায় ৷

এরপর তৃতীয় কোয়ার্টারে আরও তিন গোলের বোঝা চাপিয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পোল্যান্ডের ফিরে আসার রাস্তা বন্ধ করে দেয় ভারত ৷ 0-6 পিছিয়ে থেকে চতুর্থ কোয়ার্টারের শুরুতে জোড়া গোল ফিরিয়ে দেয় পোলিশরা ৷ কিন্তু দাপট বজায় রেখে শেষ কোয়ার্টারে আরও দু'গোল বিপক্ষের কফিনে পুঁতে দেয় ভারতীয় দল ৷ সবমিলিয়ে 8-2 গোলে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷