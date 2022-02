পানাজি, 21 ফেব্রুয়ারি : অভিষেক আইএসএলে তিনটি জয়ে 17 পয়েন্ট নিয়ে ন'য়ে শেষ করেছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ এবার ন'য়ে শেষ করার সম্ভাবনা কার্যত শেষ ৷ তিনটি জয়ে গতবারের পয়েন্ট ছোঁয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তার বাস্তবায়নও হবে না ধরে নেওয়া যায় ৷ কারণ, দলের যা পরিস্থিতি তাতে বাকি তিন ম্যাচ থেকে দু'টি জয় অলীক স্বপ্ন মারিও রিভেরার দলের কাছে ৷ তবু মঙ্গলবার মুম্বই সিটি এফসি'র বিরুদ্ধে নামার আগেও ভাল খেলে জয় তুলে আনার বুলি আওড়ালেন ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ কোচ (East Bengal will play against Mumbai City FC on Tuesday) ৷

গতবারের চ্যাম্পিয়নদের ধারাবাহিকতার অভাব লাল-হলুদ ব্রিগেডকে প্রত্যয়ী করে তুলেছে কিছুটা । কিন্তু ডেস বাকিংহ্যামের ছেলেদের বিরুদ্ধে রক্ষণের অন্যতম স্তম্ভ হীরা মণ্ডলকে পাচ্ছে না লাল-হলুদ ৷ কার্ড সমস্যায় নেই তিনি (East Bengal will not get the service of Hira Mondal against Mumbai) ৷ ছন্দে না-থাকলেও মুম্বই সিটি এফসি দলে বেশ কয়েকজন বড় মাপের ফুটবলার রয়েছেন, যারা কঠিন পরিস্থিতিতেও ম্যাচ বের করে আনতে সিদ্ধহস্ত। দুরন্ত লড়াই করেও জয় হাতছাড়া হওয়া লাল-হলুদের নিত্যদিনের গল্প । তাই আইল্যান্ডারদের বিরুদ্ধে ভাগ্যের সহায় চাইছেন পেরোসেভিচদের কোচ ৷ তিনি জানান, ভুল শুধরে নেওয়ার চেষ্টা তারা প্রতি ম্যাচেই করছেন ।

পাশাপাশি মঙ্গলবার বিশেষ সুযোগ না-পাওয়া দলের বাকি ফুটবলারদেরও দেখে নেওয়ার ভাবনা ইস্টবেঙ্গল শিবিরে । সুতরাং, মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে আগামিকাল দলে একাধিক নতুন মুখ দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে মুম্বই সিটি এফসি প্রথম সাক্ষাতে এসসি ইস্টবেঙ্গলকে হারাতে না পারলেও এবার আক্রমণাত্মক ফুটবলে বাজিমাত করতে মরিয়া ৷ অন্তত কোচ ডেস বাকিংহ্যামের বার্তা তেমনই ৷

আরও পড়ুন : শেষ মিনিটে গোল করে বাগানের হার বাঁচালেন কাউকো

শেষ চারে জায়গা পাওয়ার আশা এখনও রয়েছে ৷ তাই বাকি ম্যাচগুলোতে মরিয়া লড়াই ছুঁড়ে দিতে চায় গতবারের সেরারা । লাল-হলুদের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের বড় চিন্তা জাহুর চোট । তবে যে কোনও মুল্যে জয় পেতে মরিয়া 'স্কাই ব্লুজ'-রা ৷