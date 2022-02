ভাস্কো, 19 ফেব্রুয়ারি : 64 মিনিটে ঊরুগুয়ে মিডফিল্ডার আদ্রিয়ান লুনার জ্যামিতিক ছকে আঁকা গোল ৷ আর তাতেই আইএসএলে প্রথমবার মানজাপ্পারাদের বিরুদ্ধে হারের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল এটিকে মোহনবাগানের ৷ কিন্তু তা হতে দিলেন না সবুজ-মেরুনের ইউরো কাপার জনি কাউকো ৷ সংযুক্তি সময়ে বক্সের বাইরে থেকে ফিনিশ মিডিওর গোল বুঝিয়ে গেল কেন জুয়ান ফেরান্দোর দল এক নম্বরে ৷

সংযুক্তি সময়ে মাথা গরম করে প্রবীর দাস লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে গেলেও বাগানের পয়েন্ট পাওয়ার নাছোড় লড়াই থামেনি ৷ দিনের শেষে স্কোরবোর্ডে বোধহয় তারই প্রতিফলন ৷ ম্যাচের ফল 2-2 (ATK Mohun Bagan vs Kerala blasters match ended to a draw)। ম্যাচে দু'বার পিছিয়ে পড়েও পয়েন্ট ছিনিয়ে নিল গতবারের রানার্সরা ৷ ইয়েলো ব্রিগেডের হয়ে এদিন দু'টি গোলই লুনার ৷ অন্যদিকে এটিকে মোহনবাগানের হয়ে কাউকো ছাড়া অপর গোল ডেভিড উইলিয়ামসের (David Willams scored the first goal for ATK Mohun Bagan)। এই ম্যাচের পর লিগ টেবিলে শীর্ষস্থানের লড়াই যে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠল, বলাই বাহুল্য। কারণ দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে গোয়াকে হারালে ফের শীর্ষে চলে যাবে হায়দরাবাদ ৷

ম্যাচের সাত মিনিটের মাথায় এদিন আদ্রিয়ান লুনার গোলে এগিয়ে যায় কেরালা ব্লাস্টার্স । পরের মিনিটেই ডেভিড উইলিয়ামস সমতায় ফিরিয়ে আনেন এটিকে মোহনবাগানকে । ম্যাচটি যে সহজ হবে না, তা আগেই জানিয়েছিলেন এটিকে মোহনবাগানের কোচ জুয়ান ফেরান্দো। চলতি আইএসএলের অন্যতম মজবুত রক্ষণ ভাঙতে তাঁর ভরসা ছিল ভারতীয় ব্রিগেড । তবে এদিন লিস্টন কোলাসোকে সেভাবে নড়তে দেয়নি কেরালার রক্ষণ । নিষ্প্রভ গত ম্যাচে জোড়া গোলের নায়ক মনবীর সিংও ৷

আরও পড়ুন : Mohun Bagan vs Kerala Blasters : ইয়েলো আর্মি সামলাতে ফেরান্দোর ভরসা বাগানের ভারতীয় ব্রিগেড

প্রীতম কোটালের মাইনাস থেকে প্রথম সমতাসূচক গোল করেন অজি স্ট্রাইকার ডেভিড উইলিয়ামস ৷ দ্বিতীয়ার্ধে বক্সের মাথায় বল ধরে অমরিন্দরের অবস্থান দেখে নিয়ে মাপা শটে দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে বল জালে রাখেন লুনা ৷ কিন্তু 97 মিনিটে (90+7) কেরালার শীর্ষে ওঠার সম্ভাবনা খারিজ হয়ে যায় কাউকোর জোরাল শটে ৷ চলতি আইএসএলে এটি দ্বিতীয় গোল তাঁর ৷