লন্ডন, 2 জুলাই: ভ্যাকসিন-বিতর্কে বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলতে পারেননি সার্বিয়ার টেনিস তারকা । নাদালের কাছে পর্যদুস্ত হয়ে ফরাসি ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল । ফলে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের সংখ্যায় ফেডেরারকে টপকাতে উইম্বলডনকেই পাখির চোখ করেছেন বিশ্বের বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা । সেই লক্ষ্যে আরেকধাপ এগোলেন নোভাক জকোভিচ (Novak Djokovic beats Miomir Kecmanović) ।

তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে এদিন সেন্টার কোর্টে স্বদেশীয় মিয়োমির কেচমানোভিচের বিরুদ্ধে নেমেছিলেন জোকার । 22 বছর বয়সি কেচমানোভিচকে উড়িয়ে দিতে এক ঘণ্টার খানিক বেশি সময় নিলেন ছ'বারের উইম্বলডন-জয়ী । জকোভিচের পক্ষে এদিন ম্যাচের ফল 6-0, 6-3, 6-4 । প্রথম দু'টি সেটে অনায়াস জয় পেলেও তৃতীয় সেটে প্রতিরোধের মুখে পড়েছিলেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন । যদিও তাতে জয় পেতে কোনও সমস্যা হয়নি তাঁর ।

প্রথম রাউন্ডে একটি সেট হারলেও পরের দুই রাউন্ডে স্ট্রেট সেটে জিতলেন জকোভিচ । শেষ ষোলোর লড়াইয়ে নেদারল্যান্ডসের টিম ভ্যান রিথোভানের মুখোমুখি হবেন তিনি । একই দিনে ঘাসের কোর্ট থেকে বিদায় নিলেন 2018 সালের উইম্বলডন-জয়ী অ্যাঞ্জেলিক কের্বের । প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে জার্মান তারকাকে 6-4, 7-5 ব্যবধানে হারিয়েছেন বেলজিয়ামের এলিজে মার্টিনস (Mertens beats former Wimbledon champion Kerber) ।

অন্যদিকে, লড়াই করে মিক্সড ডাবসলের তৃতীয় রাউন্ডে উঠলেন সানিয়া মির্জা । ডাবলসে হারের পর এদিন ক্রোয়েশিয়ার মেট প্যাভিচকে নিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে জিতলেন ভারতের টেনিস-রানি । 6-4, 3-6, 7-6 (10-3) ব্যবধানে মির্জা-প্যাভিচ জুটি হারিয়েছে জর্জিয়ার নাতেলা জালামিৎজে এবং স্পেনের ভেগা হার্নান্দেজকে (Sania Mirza-Mate Pavic duo advanced to Second Round Of Wimbledon Mixed Doubles) ।