লন্ডন, 29 জুন : হাত নেড়ে এদিন যখন কোর্ট ছেড়ে বেরোচ্ছিলেন তিনি, দেখে বোঝার উপায় নেই বিশ্বের 115 নম্বরের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে ফিরছেন তিনি । যাঁর নামের পাশে উইম্বলডনের সাত-সাতটি সিঙ্গলস খেতাব, অখ্যাত ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে তাঁর হার প্রশ্নাতীতভাবে টুর্নামেন্টের অঘটনই বটে । হারমোনি ট্যানের কাছে হেরে প্রথম রাউন্ডে সেরেনা উইলিয়ামসের ছিটকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাই 2022 উইম্বলডন প্রথম অঘটনের সাক্ষী রইল । ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে 3 ঘণ্টা 10 মিনিটের লড়াইয়ে মার্কিন কিংবদন্তি হারলেন 5-7, 6-1, 6-7 (7) সেটে (Serena Williams crashes out in 1st round of Wimbledon) ।

গত বছর উইম্বলডনের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে আহত হয়ে কোর্ট ছেড়েছিলেন সেরেনা । সাম্প্রতিক সময়ে খেতাব থেকে দূরে থাকলেও অখ্যাত ট্যানের কাছে এভাবে হেরে বসবেন সেরেনা, ভাবেননি কেউই । প্রথম সেট খোয়ানোর পর দ্বিতীয় সেটে এদিন ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে জোরাল প্রত্যাবর্তন করেন মার্কিনী । 6-1 জিতে নেন দ্বিতীয় সেট । চারটি ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে নির্ণায়ক সেট টাইব্রেকারে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি ।

অন্যদিকে নোভাক জকোভিচের মতোই হোঁচট খেয়ে উইম্বলডনের দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছলেন রাফায়েল নাদাল (Rafael Nadal through to the next round)। মরশুমের প্রথম দু'টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ক্যাবিনেটে তোলার পর ছত্রিশের রাফার লক্ষ্য তৃতীয় উইম্বলডন খেতাব । যা শেষবার ধরা দিয়েছিল 2010-এ । সেই লক্ষ্যে 22টি মেজরের মালিক মঙ্গলবার প্রথম রাউন্ডে হারালেন আর্জেন্তিনার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ।

আরও পড়ুন : অখ্যাত কোরিয়ানের চ্যালেঞ্জ সামলে দ্বিতীয় রাউন্ডে 'জোকার', এগোলেন রাড়ুকানু-মারে

প্রথম দুটি সেট জিতলেও ফ্রান্সিসকো সেরুন্ডোলোর কাছে এদিন তৃতীয় সেট খোয়াতে হয় রাফাকে । যদিও তা দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার পথে বাধা হয়নি স্প্যানিয়ার্ডের । নাদালের পক্ষে ম্যাচের ফল 6-4, 6-3, 3-6, 6-4 ।