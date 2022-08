কলকাতা, 17 অগস্ট: বুধবার উদ্বোধন হল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ চন্দ্র চৌধুরীর নামাঙ্কিত নয়া সংগ্রহশালার (East Bengal Club New Archive)। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের হাত ধরে এদিন পথচলা শুরু হল এই আর্কাইভের (CM Mamata Banerjee inaugurates new archive of East Bengal club)। বুধবার বিকেল চারটে নাগাদ লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবে এসে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। ক্লাবের পতাকা তুলে সোজা সংগ্রহশালার উদ্বোধন করতে চলে যান তিনি। এরপর ঘুরে দেখেন সংগ্রহশালা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার, মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও। এছাড়া মন্ত্রী সুজিত বসু ও রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারিও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে হাজির ছিলেন এই উদ্বোধন যজ্ঞে।

আর্কাইভ উদ্বোধনের পর অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে লাল-হলুদ জনতাকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, "আগামী কয়েকবছর সমস্যা হবে না আপনাদের।" প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে পা রাখলেন মমতা। 28 বছর আগে শেষবার ইস্টবেঙ্গলে এসেছিলেন তিনি। তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আজীবন সদস্যপদ দিয়েছিল লাল-হলুদ ৷ তারপর বুধবার এলেন আর্কাইভ উদ্বোধনে ৷ এদিন মঞ্চে ছিলেন ইমামি কর্তারাও। ছিলেন মনীশ গোয়েঙ্কা, রাধেশ্যাম গোয়েঙ্কা এবং আদিত্য আগারওয়াল।

মোহনবাগানের নয়া তাঁবুর উদ্বোধনে যেমন সবুজ-মেরুন পাড়ের শাড়ি পড়ে গিয়েছিলেন মমতা, তেমনই ইস্টবেঙ্গলের অনুষ্ঠানে এদিন লাল-হলুদ পাড় দেওয়া শাড়ি পরে এসেছিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ৷ লাল-হলুদ উত্তরীয় পরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে এদিন স্বাগত জানান প্রাক্তন ফুটবলার বিকাশ পাঁজি। আরও দুই প্রাক্তন ফুটবলার সমরেশ চৌধুরী ও প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্লাব কর্তা দেবব্রত সরকার ক্লাবের জার্সি তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ৷

ইমামি কর্তা আদিত্য আগারওয়াল (Aditya Agarwal) বলেন, "এটা আমাদের কাছে বিরাট প্রাপ্তি। ধন্যবাদ দিদিকে আমাদের 100 বছরের পুরনো ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত করানোর জন্য। এ বছর দল গড়ার জন্য খুব বেশি সময় পাওয়া যায়নি। তবুও আমরা চেষ্টা করছি।" আর আসিয়ান জয়ী ক্লাবের নয়া আর্কাইভ দেখে মমতা কী বললেন ? মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "দেশভাগের যন্ত্রণা কী, তা ইস্টবেঙ্গলের লোকেরা ভালো জানেন। আমি আজও তাদের স্যালুট করি যারা লড়তে পারে। যারা গড়তে পারে। মরতে ভয় পায় না।" ইস্টবেঙ্গলের আর্কাইভ দেখে দারুণ খুশি মমতা বলেন, "এমন আর্কাইভ বিশ্বে কমই আছে। আমার মনে হয় সিএবি থেকে শুরু করে সব ক্লাবেরই এমন আর্কাইভ করা উচিত।"

কীভাবে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ইমামির গাঁটছড়া বাঁধলেন তিনি ? তাও জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "আমি একদিন রাধ্যেশ্যাম গোয়েঙ্কাকে বললাম, 'আপনাদের এত পয়সা। আপনারাও বাঙালি, কেন ইস্টবেঙ্গলের হাত ধরছেন না ? তিনি বলেন, আপনি বললে নিশ্চয়ই করব। কথা রেখেছিলেন তাঁরা। আমি ভাবিনি এত তাড়াতাড়ি এটা হবে। আমি চেয়েছিলাম মোহনবাগান খেললে ইস্টবেঙ্গলও খেলবে।" নবনির্মিত ইস্টবেঙ্গলের এই সংগ্রহশালায় কী কী থাকছে ? আসুন দেখা যাক ৷

দেশ-বিদেশে ইস্টবেঙ্গলের জেতা বিভিন্ন ট্রফি, জার্সির পাশাপাশি এই সংগ্রহশালায় থাকছে পঞ্চপাণ্ডবের মূর্তি ৷ পাশাপাশি রাখা হবে প্রাক্তন কিংবদন্তি ফুটবলার কৃশানু দে-র ব্যবহার করা শেষ ম্যাচের বুটও। এদিনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সুরেশ চন্দ্র চৌধুরীর পরিবারের সদস্যদেরও।