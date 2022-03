মেলবোর্ন, 7 মার্চ : রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য় সম্পন্ন হবে প্রয়াত কিংবদন্তি লেগ স্পিনার শেন ওয়ার্নের (State Funeral for Shane Warne) ৷ এমনটাই জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়ার এমপি ড্যানিয়েল অ্যান্ড্রুস ৷ একটি টুইট করে ড্যানিয়েল জানান, তিনি ওয়ার্নের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ তাঁরা সাধারণ মানুষকে তাঁদের সঙ্গে শোকপ্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন (Family of Shane Warne Gives Permission for State Funeral) ৷

ভিক্টোরিয়ান সরকারের ওই এমপি টুইটে লেখেন, ‘‘আজ আবারও আমি ওয়ার্ন পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ শেনের প্রতি সম্মান জানাতে তাঁরা আমার তরফে দেওয়া রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য়ে রাজি হয়েছেন (Victorian Government Arrange State Funeral for Shane Warne) ৷ আমাদের রাজ্য ও দেশের হয়ে তাঁর খেলার মাধ্যমে যে অবদান শেন রেখেছেন, তাঁর সেই অবদানকে সম্মান জানানোর সুযোগ পাবেন ভিক্টোরিয়ানরা ৷ আগামী দিনে সবকিছু চূড়ান্ত করা হবে ৷’’

প্রসঙ্গত, শেন ওয়ার্নের মৃত্যুর তদন্ত শুরু করেছে তাইল্যান্ড পুলিশ ৷ যেখানে বেড়াতে গিয়ে গত শুক্রবার তাঁর ভিলায় অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া যায় শেন ওয়ার্নকে ৷ প্রাথমিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বলে মনে করা হচ্ছে ৷ জানা গিয়েছে, শেন ওয়ার্নের দেহ অস্ট্রেলিয়ায় প্রত্যাপর্ণের আগে রবিবার ময়নাতদন্ত করা হয়েছে ৷

শেন ওয়ার্নের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকাহত গোটা ক্রিকেট বিশ্ব এবং তাঁর অনুরাগীরা ৷ অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বর্তমান এবং প্রাক্তন ক্রিকেটাররা সকলে ওয়ার্নের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছেন ৷ বিশেষ করে মাঠে এবং মাঠের বাইরে যে সব ক্রিকেটারের সঙ্গে ওয়ার্নের অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল, তাঁরা গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন ৷ মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের বাইরে ওয়ার্নের আবক্ষ মূর্তির সামনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন তাঁর অনুরাগীরা ৷