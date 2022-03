কো সামুই (তাইল্যান্ড), 6 মার্চ : তাঁর আকস্মিক প্রয়াণের ধাক্কাটা এখনও সামলে উঠতে পারেনি ক্রিকেট দুনিয়া ৷ আপাতদৃষ্টিতে শেন কিথ ওয়ার্নের মৃত্যু স্বাভাবিক মনে হলেও রবিবার কো সামুইয়ের বাগানবাড়িতে কিংবদন্তির মৃত্যুর তদন্তের পর তাইল্যান্ড পুলিশ যে রিপোর্ট পেশ করেছে, তাতে কিছুটা খটকা লাগতে বাধ্য অনুরাগীদের ৷ স্পিনের জাদুকরকে যে ঘর থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল, তদন্তে নেমে সেই ঘরের মেঝেয় রক্তের দাগ পেল পুলিশ (Thai police says Shane Warne room had blood stains on the floor) ৷ রক্তের চিহ্ন মিলেছে ওয়ার্নের ব্যবহার করা তোয়ালেতেও ৷

ফরেন্সিক দলের প্রাথমিক তদন্তের পর প্রাদেশিক পুলিশের (সুরাট থানি) কম্যান্ডার দেশীয় সংবাদমাধ্যমে জানান, শেন ওয়ার্নকে যে ঘর থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল, সেই ঘরের মেঝেয় অনেকটা রক্তের দাগ পাওয়া গিয়েছে ৷ যদিও এরপরেই অস্বাভাবিক মৃত্যুর সম্ভাবনা খারিজ করে তাই পুলিশের সংশ্লিষ্ট আধিকারিক বলেন, "সম্ভবত কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশনের সময় মৃতের মুখ থেকে রক্ত বের হয় ৷"

কারণ, কো সামুইয়ের বো ফুত পুলিশ স্টেশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ওয়ার্নের অস্বাভাবিক মৃত্যুর সম্ভাবনা খারিজ করে জানান, দিনকয়েক আগেই স্থানীয় এক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়েছিলেন ৷ তাইল্যান্ডের কো সামুই দ্বীপে যে বন্ধুর সঙ্গে ওয়ার্ন বেড়াতে গিয়েছিলেন, তিনিই গত শুক্রবার অজি কিংবদন্তিকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করেছিলেন (Shane Warne passed away due to a heart attack on Friday) ৷

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি 708টি টেস্ট উইকেটের মালিককে ৷ পরে কিংবদন্তির মৃত্যুর খবর নিয়ে নিশ্চিত করে অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেয় শেন ওয়ার্নের ম্যানেজমেন্ট সংস্থা ৷