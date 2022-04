মুম্বই, 23 এপ্রিল : যেন এক দুঃস্বপ্ন তাড়া করে ফিরছে ৷ গ্রহের অন্যতম সেরা ব্যাটারের তকমা যাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে, তাঁর এহেন অধঃপতন মানতে পারছেন না অনুরাগীরা ৷ বড় রান দূর কি বাত, লখনউয়ের পর হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে গোল্ডেন ডাক হয়ে ডাগ-আউটে ফিরলেন বিরাট কোহলি (Virat Kohli scored consecutive golden ducks in IPL) ৷ নেতৃত্বের তাজ নামিয়ে রেখে কোথায় ফুলঝুরি ছুটবে ব্যাটে তা নয়, টানা দু'ম্যাচে প্রাক্তন আরসিবি অধিনায়ক ফিরলেন প্রথম বলেই ৷ হতাশায় টুইটারাত্তিরা কোহলিকে টি-20 ক্রিকেট থেকে অবসরের পরামর্শও দিলেন ৷

প্রাক্তন জাতীয় কোচ রবি শাস্ত্রী সম্প্রতি জানিয়েছেন, বিরাট ক্লান্তির শিকার ৷ তাঁকে বিশ্রামের পরামর্শও দিয়েছেন তিনি ৷ সেই প্রয়োজনীয়তা এদিন যেন আরও প্রকট হল ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে ৷ মার্কো জানসেনের ফুল লেংথ ডেলিভারিতে স্লিপে এইডেন মার্করামের তালুবন্দি হলেন বিরাট ৷ মাঠ ছাড়ার সময় চরম হতাশার বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন নিজেও ৷ কাকতালীয়ভাবে নাইটদের বিরুদ্ধে আরসিবি-র 49 রানে অল-আউটের পঞ্চম বর্ষপূর্তি আজ ৷ পাঁচ বছর আগে ওই ম্যাচেও গোল্ডেন ডাকের শিকার হয়েছিলেন তৎকালীন আরসিবি দলনায়ক কোহলি ৷ যাইহোক, প্রাক্তন দলনায়কের হতশ্রী ব্যাটিং পারফরম্যান্সে ব্যথিত অনুরাগীরা ৷ একজন লিখলেন, "বিরাট আপনি টি-20 না খেললেও আর যায় আসে না ৷ এই ফরম্যাটের পাঠ চুকিয়ে ফেলুন এবার ৷ ওডিআই এবং টেস্টে মনোনিবেশ করুন ৷"

আরও এক অনুরাগী লিখলেন, "খারাপ সময় এবার উদ্বেগের সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করে গিয়েছে ৷ অনেক হয়েছে মশকরা ৷" এদিকে বিরাটের মতই এদিন হতশ্রী তাঁর দলের ব্যাটিংও ৷ সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে মাত্র 68 রানেই গুটিয়ে গেল আরসিবি (RCB bundled out for 68 against SRH) ৷ আইপিএলে সর্বনিম্ন স্কোরের পঞ্চম বর্ষপূর্তিতে ষষ্ঠ সর্বনিম্ন স্কোরের নজির গড়ে ফেলল তারা ৷ সানরাইজার্সের হয়ে জানসেন এবং নটরাজন নিলেন 3 উইকেট ৷ জগদীশন সুচিথের ঝুলিতে দু'টি উইকেট ৷ একটি করে উইকেট নিলেন ভুবনেশ্বর কুমার এবং উমরান মালিক ৷