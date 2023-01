হায়দরাবাদ, 18 জানুয়ারি: নিজামের শহরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান-ডে সিরিজে রাজকীয় শুরু শুভমন গিলের ৷ 2018 পৃথ্বী শ নেতৃত্বাধীন বিশ্বজয়ী অনূর্ধ্ব-19 দলের অপরিহার্য হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করা পঞ্জাব ব্যাটার বাকি অনেকের মত যে অঙ্কুরে বিনষ্ট হননি, ধ্রুপদী দ্বিশতরানে এদিন তা বুঝিয়ে দিলেন (Shubman Gill scored ODI double hundred) ৷ হায়দরাবাদে এদিন এলএসজি ব্যাটারের 208 রানের ইনিংসে মোহিত দেশের ক্রিকেট অনুরাগীরা ৷

শুধুই কি দ্বিশতরান ? জাতীয় দলের তরুণ তুর্কি এদিন নিজের নামে করে নিলেন বেশ কিছু রেকর্ড ৷ কনিষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে ওডিআই ক্রিকেটে ডাবল সেঞ্চুরি করে টুইটারে ট্রেন্ডিং জাতীয় দলের নতুন তারা (Twitter reacted after Shubman Gill scored terrific double hundred) ৷ প্রাক্তন ক্রিকেটাররা উচ্ছ্বসিত তরুণ তুর্কিকে নিয়ে ৷ যাঁদের মধ্যে অন্যতম যুবরাজ সিং ৷ ঘরোয়া ক্রিকেটে একসময় পঞ্জাবের মেন্টর থাকার সুবাদে গিলকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন যুবি ৷ জাতীয় দলেও তাঁকে অপরিহার্য করে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি ছয় ছক্কার নায়ক ৷ স্বভাবতই গিলের সাফল্যে আবেগঘন যুবরাজ (Yuvraj Singh reacted on Gill's double century) ৷

প্রাক্তন তারকা লিখলেন, "এইটুকু বয়সে একদিনের ক্রিকেটে দ্বিশতরান ৷ এককথায় অবিশ্বাস্য, অতুলনীয় ৷ আমার জন্য এবং শুভমনের বাবার জন্য আজকের দিনটা ভীষণই গর্বের ৷ অভিনন্দন শুভমন গিল ৷ পুরো দেশ তোমার জন্য গর্বিত ৷"

গিলকে শুভেচ্ছা জানালেন বীরেন্দ্র সেহওয়াগ, ওয়াসিম জাফররাও ৷ বীরু টুইটে লিখলেন, "বাহ্ শুভমন, দ্বিশতরান ৷ দুর্দান্ত ৷" জাফর লিখলেন, "দিল দিল শুভমন গিল ৷" ওয়াঘার ওপার থেকেও অভিনন্দন ভেসে এল পঞ্জাব ব্যাটারের জন্য ৷ প্রাক্তন পাক স্টাম্পার-ব্যাটার কামরান আকমল লিখলেন, "অবিশ্বাস্য ওডিআই ডাবল সেঞ্চুরি ৷ দুরন্ত শুভমন গিল ৷ বিশ্ব ক্রিকেটে আগামীর সুপারস্টার ৷"

পঞ্চম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে ডাবল সেঞ্চুরি এল গিলের ব্যাটে (Gill becomes the fifth Indian batter to score double ton in ODI) ৷ সচিন, সেহওয়াগ, রোহিতদের সঙ্গে এলিট ক্লাবে প্রবেশ করলেন পঞ্জাব-তনয় ৷ উল্লেখ্য, গত রবিবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচেও সেঞ্চুরি এসেছিল গিলের ব্যাটে ৷

আরও পড়ুন: ডাবল সেঞ্চুরিতে যে সকল রেকর্ড ঝুলিতে ভরলেন গিল