বেঙ্গালুরু, 13 ফেব্রুয়ারি : আইপিএল 15’র নিলামের দ্বিতীয় দিনে অজিঙ্ক রাহানেকে নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স (Ajinkya Rahane goes to KKR) ৷ রাহানের বেস প্রাইজ 1 কোটি টাকায় তাঁকে কিনল নাইটরা (KKR Bought Ajinkya Rahane for 1 crore) ৷ আইপিএলের মেগা নিলামের আজ দ্বিতীয় এবং শেষদিন ৷ যেখানে কলকাতার কাছে প্রচুর ক্রিকেটারের স্লট ফাঁকা পড়ে আছে ৷ তবে, কলকাতার পার্সে অর্থের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম ৷

এদিন শুরুতে 12 কোটি 65 লক্ষ টাকা নিয়ে নিলামে বসেছিল কলকাতা ৷ আর দিনের শুরুতেই ভারতীয় টেস্ট দলের প্রাক্তন সহ-অধিনায়ক রাহানেকে নিজেদের দিকে টেনে নেন বেঙ্কি মাইসর এবং জাহ্নবি চাওলা ৷ তবে, আজকে প্রথম সেটে সবচেয়ে বেশি দাম পাওয়া ইংল্যান্ডের লিয়াম লিভিংস্টোনের জন্যও ঝাঁপিয়ে ছিল কলকাতা ৷ একটা সময় পর্যন্ত চেন্নাই এবং লখনউয়ের সঙ্গে জোর টক্কর দেয় কলকাতা ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ কিন্তু, সাড়ে 6 কোটির পর আর দর হাঁকেননি কেকেআর এর সিইও বেঙ্কি মাইসর ৷ লিয়াম লিভিংস্টোনকে সাড়ে 11 কোটি টাকায় পঞ্জাব কিনেছে ৷

নাইট ক্যাম্পের সদস্য হয়ে উচ্ছ্বসিত রাহানে কেকেআর এর ইনস্টাগ্রাম পেজে একটি ভিডিয়ো বার্তা দিয়েছেন দল এবং সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ৷ তিনি জানিয়েছেন, ‘‘আমি কেকেআর পরিবারের সদস্য হতে পেরে খুব খুশি ৷ আমার উপরে আস্থা দেখানোয় ধন্যবাদ ৷ গত কয়েক সিজনে দল হিসেবে আমরা খুব ভাল পারফর্ম করেছি ৷ আগামী দিনেও তা বজায় রাখব এবং কেকেআর জগতের অংশ হতে পেরে আমি খুবই উত্তেজিতবোধ করছি ৷’’

রাহানেকে দলে নেওয়ার পর কলকাতার পার্সে 11 কোটি 65 লক্ষ টাকা রয়েছে ৷ এই মুহূর্তে কেকেআর এর তালিকায় রিটেন ক্রিকেটার হিসেবে রয়েছেন আন্দ্রে রাসেল, বরুণ চক্রবর্তী, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, সুনীল নারাইন ৷ আর নিলাম থেকে কেনা ক্রিকেটাররা হলেন, শ্রেয়স আইয়ার, প্যাট কামিন্স, নীতীশ রানা, শিবম মাভি, শেলডন জ্যাকসন এবং অজিঙ্ক রাহানে ৷ কলকাতা নাইট রাইডার্সকে অন্তত 18 জন ক্রিকেটারের পুল তৈরি করতে হবে ৷ যেখানে সবে 10 জন ক্রিকেটারকে নিয়েছে কলকাতা ৷ আর বাকি টাকায় কম করে 8 জন ক্রিকেটারকে তুলতে হবে ৷