নয়াদিল্লি, 13 ফেব্রুয়ারি : দীপক হুডা এবং ক্রুণাল পান্ডিয়া ৷ দুই ভারতীয় ক্রিকেটারকে গতকাল আইপিএল নিলামে দলে নিয়েছে লখনউ সুপার জায়েন্টস ৷ যার পরেই মিমে ছেয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷ কারণ, ঘরোয়া ক্রিকেটে গত মরসুমে দীপক এবং ক্রুণালের মধ্যে হওয়া ঝামেলা ৷ এবং যার জেরে বরোদা থেকে সরে গিয়ে রাজস্থানের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সম্প্রতি ভারতীয় দলে অভিষেক করা দীপক ৷ আর সোশ্যাল মিডিয়ায় চলতে থাকা মিমের ধারায় নিজের হাতটাও ধুয়ে নিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার বীরেন্দ্র সেহওয়াগ ৷

ইংরেজিতে বীরুর একলাইনের মিম এই মুহূর্তে ভাইরাল ৷ দীপক এবং ক্রুণালের অম্ল-মধুর সম্পর্ককে খোঁচা দিয়েছেন তিনি (Deepak Hooda and Krunal Pandya Trolled by Virender Sehwag on Playing for Same IPL Team) ৷ ইংরেজিতে সেহওয়াগ লিখেছেন, ‘‘ডিভাইডেড বাই বরোদা, ইউনাইটেড বাই লখনউ ৷’’ যার বাংলা তর্জমা, ‘‘বরোদা ভাগ করেছে, লখনউ একসঙ্গে করল ৷’’ লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজির দীপক এবং ক্রুণালকে কেনা নিয়ে প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার তাঁর টুইটে লিখেছেন, ‘‘হুডা এবং ক্রুণাল খুব ভাল জুটি হতে চলেছে ৷ বরোদা ভাগ করেছে, লখনউ একসঙ্গে করল ৷’’

কার্যত ঘরোয়া ক্রিকেটে গত মরসুমে দু’জনের মধ্যে তৈরি হওয়া দ্বন্দ্ব নিয়েই টুইট ৷ সেই সঙ্গে লখনউ সুপার জায়েন্টসের অদুরদর্শিতাকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন সেহওয়াগ ৷ কারণ, দুই ক্রিকেটারের মধ্যে খারাপ সম্পর্কটা সহজে মিটে যাওয়ার নয় ৷ কারণ, গতবছর হুডা অভিযোগ করেছিলেন, ক্রুণাল পান্ডিয়া তাঁকে গালাগালি করেছেন এবং তাঁর কেরিয়ার শেষ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন ৷ এই পরিস্থিতিতে ক্রুণালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই বায়ো-বাবল ছেড়ে বেরিয়ে যান দীপক ৷ যার জেরে বরোদা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে বহিষ্কার করে ৷

এই ঘটনার পর দীপক হুডা রাজস্থানের হয়ে ঘরোয়া মরসুম খেলা শুরু করেন ৷ রাজস্থানের হয়ে ভাল পারফর্মেন্সের জেরে সম্প্রতি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলেও ডাক পেয়েছেন তিনি ৷ প্রথম দু’টি একদিনের ম্যাচে খেলেছেন হুডা ৷ যেখানে তাঁর পারফর্মেন্সে প্রভাবিত করেছেন তিনি ৷ পাশাপাশি টি-20 সিরিজে অক্ষর প্যাটেল কোভিডের জন্য না থাকায় দীপক হুডাকে দলে নেওয়া হয়েছে ৷ 16 ফেব্রুয়ারি থেকে ইডেনে শুরু হবে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ 3 ম্যাচের টি-20 সিরিজ ৷