মুম্বই, 3 ফেব্রুয়ারি : বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হবে দিনরাতের টেস্ট ৷ অর্থাৎ ভারতের সঙ্গে পিঙ্ক টেস্ট খেলবে শ্রীলঙ্কা ৷ এমনটাই জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav confirms third Pink ball Test in India) ৷ 20 ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিরিজ শেষ হবে ৷ তারপর 25 ফেব্রুয়ারি থেকে তিনটি টি-টোয়েন্টি এবং দুটি টেস্ট খেলতে ভারতে আসছে শ্রীলঙ্কা (Pink ball Test between India and Sri Lanka in Bengaluru) ।

সৌরভকে উদ্ধৃত করে স্পোর্টস্টার বলেছে, ‘‘বেঙ্গালুরুতে হবে তৃতীয় পিঙ্ক বল টেস্ট । শ্রীলঙ্কা সিরিজের জন্য আমরা এখনও সব ভেন্যুতে সিদ্ধান্ত নিইনি, তবে তাড়াতাড়ি আমরা সেগুলো ঘোষণা করব ৷’’ 2019 সালের নভেম্বরে কলকাতায় বাংলাদেশ এবং 2021 সালের ফেব্রুয়ারিতে আমেদাবাদে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলার পর ভারত তৃতীয়বার পিঙ্ক বল টেস্ট আয়োজন করবে ৷

অন্যদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ খেলতে ইতিমধ্যেই আমেদাবাদে পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয় দল ৷ তারমধ্যেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ভারতীয় দলের একাধিক ক্রিকেটার ৷ আক্রান্তের তালিকায় রয়েছেন পাঁচজন সাপোর্ট স্টাফও ৷ ক্রিকেটারদের মধ্যে শিখর ধাওয়ান, শ্রেয়স আইয়ার এবং রুতুরাজ গায়কোয়াড় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৷ তারপরেই তড়িঘড়ি দলে আনা হয়েছে ময়াঙ্ক আগরওয়ালকে ৷ তৈরি রাখা হচ্ছে অন্যান্য খেলোয়াড়দেরও ৷