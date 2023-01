হায়দরাবাদ, 18 জানুয়ারি: শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিরুঅনন্তপুরমে যেখানে থেমেছিলেন, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হায়দরাবাদে ঠিক যেন সেখান থেকেই শুরু করলেন শুভমন গিল ৷ চারদিনের ব্যবধানে ফের ওডিআই শতরান হাঁকালেন পঞ্জাব তনয় (Shubman Gill hits Century in first ODI against NZ) ৷ শুভমনের তৃতীয় ওডিআই শতরানের হাত ধরে কিউয়িদের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম ওডিআই-তে বড় রানের লক্ষ্যে এগোচ্ছে ভারত ৷

মিচেল স্যান্টনারকে লং-অনে ঠেলে ইনিংসের 30তম ওভারে শতরান পূর্ণ করেন ভারতীয় ওপেনার ৷ 88 বলে কেরিয়ারের তৃতীয় ওয়ান ডে শতরান পূর্ণ করেন গিল (Gill completes his century from 88 balls) ৷ শতরান পূর্ণ করার অনতিপরেই এদিন উপ্পলে আরও একটি মাইলস্টোন স্পর্শ করেন পঞ্জাব-তনয় ৷ মাত্র 19 ইনিংসে ওডিআই ক্রিকেটে হাজার রানের মাইলফলক ছুঁলেন গিল ৷ যা ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম (Gill becomes the fastest Indian to score 1000 ODI runs) ৷ এই নজির গড়ার পথে গিল এদিন ছাপিয়ে গিয়েছেন বিরাট কোহলিকে (24) ৷ সামগ্রিকভাবে তালিকার দ্বিতীয়স্থানে উঠে এলেন বছর তেইশের ব্যাটার ৷

উপ্পলে এদিন টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৷ অর্ধশতরানের ওপেনিং জুটিতে ভর করে শুরুটা ভালোই হয় ভারতের ৷ তবে লম্বা হয়নি অধিনায়ক রোহিতের ইনিংস ৷ 34 রানে সাজঘরে ফিরে যান তিনি ৷ বিরাট কোহলি, ঈশান কিষাণ ফেরেন দ্রুত ৷ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিশতরানের পরও গত শ্রীলঙ্কা সিরিজে ঈশানের পরিবর্তে গিলকে খেলানো নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি ৷ সেই বিতর্কই হয়তো তাতিয়ে দিয়েছে লখনউ সুপার জায়ান্টস ব্যাটারকে ৷

শতরানের পর অভিবাদন কুড়োচ্ছেন গিল

পিঠের চোটে শ্রেয়স আইয়ার ছিটকে যাওয়ায় একাদশে এদিন সুযোগ পেয়েছেন সূর্যকুমার যাদব ৷ কিন্তু কুড়ি-বিশের ফরম্যাটের মতো মিডল-অর্ডারে এদিন ভরসা জোগাতে ব্যর্থ 'স্কাই' ৷ 31 রানে ফেরেন তিনি ৷ হার্দিক করেন 28 রান ৷ তবে শতরানের পরও লক্ষ্যে অবিচল গিল ৷ ওয়াশিংটন সুন্দরকে নিয়ে 40 ওভারে দলের রান আড়াইশো পার করে দিয়েছেন প্রাক্তন নাইট তারকা ৷ 40 ওভার শেষে ভারতের রান 5 উইকেটে 251 ৷