মেলবোর্ন, 28 ডিসেম্বর : মেলবোর্ন টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন আপ ৷ ইনিংস এবং 14 রানে ম্যাচ হারার পাশাপাশি সিরিজ খোয়াতে হল লায়ন্স বাহিনীকে ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র 68 রানে অজি পেসারদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন জো রুটরা ৷ হতশ্রী এই পারফর্মেন্সের পর ব্রিটিশদের ঠুকতে ছাড়লেন না প্রাক্তন অজি অধিনায়ক রিকি পন্টিং ৷ ইংল্যান্ড কোনও সঠিক পরিকল্পনা ছাড়াই অ্যাসেজে খেলতে নেমেছে বলে কটাক্ষ করলেন তিনি ৷ এমনকি ইংল্যান্ডের দলগঠনও পরিকল্পনাও সম্পূর্ণভাবে ভুল বলে মন্তব্য করেন বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন অজি অধিনায়ক (Poor planning thoughts and structure is Losing Cause of England) ৷

মেলোবর্নে বক্সিং ডে টেস্টে প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড 185 রানে অল আউট হয়ে যায় ৷ ব্যাট করতে নেমে 267 রান তোলে অস্ট্রেলিয়া ৷ সেই সঙ্গে 82 রানের লিড নেয় ক্যাঙ্গারুরা ৷ কিন্তু, 82 রানের ওই লিডই যে জয়ের জন্য যথেষ্ঠ তা ভাবেনি অজি শিবির ৷ দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হতে হতে দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডের 4 উইকেট পড়ে যায় ৷ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু হওয়ার পর মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যে মাত্র 68 রানে অল আউট হয়ে যায় ইংল্যান্ড ৷ যার পরে ইংল্যান্ডের পরিকল্পনা ও দল গঠন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অধিকাংশ ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ ৷ যাঁদের মধ্যে একজন প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক রিকি পন্টিং ৷

ইংল্যান্ডের সমালোচনায় পন্টিং বলেন, ‘‘ইংল্যান্ড নিজেরাই ব্রিসবেনের দল নির্বাচন নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না ৷ এমনকি অ্যাডিলেডে দল বাছাইয়ে ভাবনাচিন্তার অভাব ছিল ৷’’ অ্যাডিলেডে হারের পর মেলবোর্ন টেস্ট থেকে পরিকল্পনা করে নতুন দল নামিয়ে ছিল ৷ কিন্তু, ততক্ষণে 2-0 ইংল্যান্ড সিরিজে পিছিয়ে পড়েছিল ৷ আর সেই চাপ ইংল্যান্ডকে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় ফেলেছে বলে মনে করেন পন্টিং (Ricky Ponting Rises Question Over England Team Selection) ৷ তাঁর মতে, ‘‘ইংল্যান্ডের শুরুতেই উচিত ছিল নিজেদের সেরা দল নামানো ৷ তার পর দেখা উচিত ছিল, তাঁরা দলকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যায় ৷’’ ব্রিসবেনে জেমস অ্যান্ডারসন এবং স্টুয়ার্ট ব্রডের না খেলা তাঁকে অবাক করেছিল বলে জানিয়েছেন রিকি ৷

প্রসঙ্গত, ব্রিসবেন টেস্টে ইংল্যান্ড ব্রড এবং অ্যান্ডারসনকে বিশ্রামে রেখে প্রথম একাদশ সাজিয়েছিল ৷ যেখানে বলা হয়েছিল, ওয়ার্ক লোড ম্যানেজ করতেই দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে ৷ কিন্তু, তা যে হিতে বিপরীত হতে পারে, তা ব্রিটিশরা ভাবেনি ৷ অ্যাডিলেডে দু’জনকে প্রথম একাদশে ফেরালেও, মেলবোর্নে ফের ব্রডকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এমনকি ব্রিসবেনে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে সফল বোলার মার্ক উডকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল অ্যাডিলেডের দিনরাতের টেস্টে ৷ যা সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে রিকি পন্টিংকে (Englands planning have just been completely wrong says Ricky Ponting) ৷ কারণ, ইংল্যান্ড শিবিরে একমাত্র মার্ককেই তাঁর প্রভাবশালী বোলার হিসেবে মনে হয়েছিল ৷ যা মেলবোর্ন টেস্টে দলে ফিরে ফের একবার প্রমাণ করেছেন মার্ক উড ৷

আর তাই পন্টিং মনে করেন, ইংল্যান্ডের সকল পরিকল্পনা, ভাবনাচিন্তা এবং দলের গঠন সম্পূর্ণ ভুল ছিল ৷ যা তাঁদের পাল্টা আঘাত করেছে ৷ অ্যাসেজের পরবর্তী ম্যাচ 5 জানুয়ারি সিডনিতে ৷ তাঁর আগে দীর্ঘ সময় রয়েছে রুটদের কাছে পরিকল্পনা, দল গঠন সহ যে সব জায়গায় গলদ ছিল তা, বিশ্লেষণ করা এবং ত্রুটি শুধরে নেওয়ার ৷