মেলবোর্ন, 28 ডিসেম্বর : প্রথম দু'টি টেস্টে কিছুটা প্রতিরোধ দেখা গেলেও বক্সিং-ডে'তে আরও অসহায় আত্মসমর্পণ ইংল্যান্ডের ৷ দেওয়াল লিখনটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয়দিনের অন্তিম সেশনেই ৷ আর তৃতীয়দিন প্রথম ঘণ্টাতেই ঐতিহ্যের অ্যাসেজ ধরে রাখার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করল ব্যাগি-গ্রিনরা ৷ আত্মপ্রকাশে স্কট বোল্যান্ডের আগুনে পেসে ছারখার সফরকারী দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৷ গুটিয়ে গেল মাত্র 68 রানে ৷ কেবল 7 রান খরচ করে হাফডজন উইকেট তুলে নিয়ে বিরল নজির গড়লেন গত পরশু টেস্ট ক্যাপ হাতে পাওয়া বোল্যান্ড ৷ মেলবোর্নে অজিরা জিতল ইনিংস ও 14 রানে (Australia beat England by innings in Boxing-Day Test to retain the ashes) ৷

মাত্র 21 বলে হাফডজন উইকেট নিলেন, সেইসঙ্গে অভিষেকে সবচেয়ে কম রান খরচ করে 5 বা তার বেশি উইকেট ঝুলিতে নেওয়ার বিশ্বরেকর্ড গড়লেন বছর বত্রিশের বোল্যান্ড ৷ ভাঙলেন স্বদেশী চার্লস টার্নারের 134 বছরের পুরনো রেকর্ড (Scott Boland breaks 134 years old record of Charles Turner) ৷ আর তাতেই মেলবোর্নে রুটদের দ্বিতীয় ইনিংস অ্যাসেজের সর্বনিম্ন স্কোরের প্রথম পনেরোয় তালিকায় ঢুকে পড়ল ৷ গতকাল ইংল্যান্ডের খোয়ানো চারটি উইকেটের মধ্যে বোল্যান্ডের দখলে ছিল দু'টি ৷ মঙ্গলবার সকালে নিমেষের মধ্যে ইংরেজ অধিনায়ক রুট-সহ আরও 4 উইকেট তুলে নেন তিনি ৷

দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডের চারজন ব্যাটার ফিরলেন শূন্য রানে ৷ দু'অঙ্কের ঘরে পৌঁছলেন কেবল রুট (28), স্টোকস (11) ৷ ইংল্য়ান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল মাত্র 27.4 ওভারে ৷ জেমস অ্যান্ডারসন, ওলি রবিনসনের হাত ধরে দ্বিতীয়দিন ম্যাচে প্রত্যাবর্তন করা সফরকারী দলের এহেন আত্মসমর্পণে বেজায় হতাশ অধিনায়ক জো রুট ৷

2021 ক্যালেন্ডার ইয়ারে সর্বাধিক টেস্ট রানের (1708) অধিকারী হারের পর বলেন, "যা হল সেটা মেনে নিতে হবে ৷ অস্ট্রেলিয়া এই টেস্টে তো বটেই, এখনও পর্যন্ত সিরিজে আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে (Joe Root says Australia have outplayed us in this Test match) ৷ পরিশ্রম করে শেষ দু'টো টেস্টে ফিরে আসার চেষ্টা জারি থাকবে আমাদের ৷"