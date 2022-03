নয়াদিল্লি, 23 মার্চ : মুম্বইকে পাঁচবার খেতাব দেওয়া রোহিত শর্মা বিরাট কোহলি পরবর্তী সময় তিন ফর্ম্যাটে নেতৃত্ব দিচ্ছেন জাতীয় দলকেও ৷ এবং সেটা সাফল্যের সঙ্গেই ৷ কিন্তু রোহিত পরবর্তী অধ্যায়ে জাতীয় দলের ব্যাটন ধরবেন কে ? সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে পঞ্চদশ আইপিএল, যা শুরু হচ্ছে আগামী শনিবার ৷ মত জাতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রবিশঙ্কর জয়দ্রথ শাস্ত্রীর (Ravi Shastri says India will be looking for a solid captain for future through IPL 2022) ৷ চলতি বছরের শেষভাগে টি-20 বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে এই আইপিএলে ফাস্ট বোলিং অপশনেও নজর থাকবে বলে মনে করেন তিনি ৷

মঙ্গলবার আইপিএল সম্প্রচারকারী চ্যানেলের হয়ে এক ক্রিকেটীয় আড্ডায় অধিনায়ক রোহিতের প্রশংসায় প্রাক্তন জাতীয় কোচ বলেন, "বিরাট আর জাতীয় দলের অধিনায়ক নেই ৷ কিন্তু রোহিত সেই দায়িত্বটা দারুণভাবে সামলাচ্ছে ৷ বিশেষ করে সাদা বলের ক্রিকেটে ৷ সবচেয়ে বেশি আইপিএল খেতাব ওর ঝুলিতে ৷ অসামান্য কৃতিত্ব ৷"

শাস্ত্রীর সংযোজন, "এই আইপিএলে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট নিশ্চয় গুরুত্ব সহকারে আগামীর অধিনায়ক খুঁজবে ৷ সেটা ঋষভ পন্থ হতে পারে, শ্রেয়স আইয়ার হতে পারে, কেএল রাহুল কিংবা হার্দিক পান্ডিয়া হতে পারে ৷ তবে ব্যক্তিগতভাবে ঋষভকে গত কয়েকবছর খুব কাছ থেকে দেখেছি ৷ ওর ক্রিকেটীয় বুদ্ধি প্রখর ৷"

তাই শাস্ত্রী মনে করেন, পঞ্চদশ আইপিএলে এইসব তরুণ তুর্কীদের নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা বিবেচনা করে জাতীয় নির্বাচকদের কাছে সেরা সুযোগ আগামী প্রজন্মের দলনায়ক বেছে নেওয়া ৷ একইসঙ্গে চলতি বছরেই অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলা কুড়ি-বিশের বিশ্বকপের কথা মাথায় রেখে পেস বোলিংয়ের বিকল্প খুঁজে রাখারও পরামর্শ দিয়েছেন প্রাক্তন অলরাউন্ডার (Fast bowling option to be in focus for upcoming T20 WC says Shashtri) ৷

অন্যদিকে গত পাঁচ বছর ধরে আইপিএলে ধারাভাষ্য না-দিতে পেরে বিরক্ত শাস্ত্রী বিঁধেছেন বিসিসিআই'য়ের স্বার্থ-সংঘাত নীতিকে ৷ লোধা কমিটি আরোপিত এই নীতিকে 'স্টুপিড' আখ্যা দিয়েছেন তিনি ৷