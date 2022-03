মুম্বই, 22 মার্চ : ঠিক যেন রাজপ্রবেশ ৷ রাজ্যপাট থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন গত মরশুমের শেষেই ৷ কিন্তু ন'বছর ধরে সামলানো সাম্রাজ্য হাতের তালুর মত তাঁর চেয়ে ভাল আর কেই বা চেনে ৷ তাই নয়া অধিনায়ক হিসেবে যতই ফ্যাফ ডু প্লেসির নাম ঘোষণা করা হোক না কেন, আরসিবি'র অঘোষিত নেতা সেই বিরাট কোহলিই ৷ অনুরাগীদের প্রতীক্ষা দীর্ঘায়িত না-করে সোমবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের ডেরায় ঢুকে পড়লেন ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রাক্তন অধিনায়ক (Virat Kohli joins RCB squad ahead of IPL 2022) ৷

টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিন পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে মরশুমের প্রথম ম্যাচ আরসিবি'র ৷ অর্থাৎ, ছ'দিন আগে শিবিরে যোগ দিলেন মধ্যমণি বিরাট ৷ কোহলির শিবিরে যোগদানের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে ব্যাঙ্গালোর ফ্র্যাঞ্চাইজি লেখে, "কিং কোহলি চলে এসেছেন ! এটুকুই বলার ছিল ৷ এটাই খবর ৷"

আইপিএলের শুরু থেকে আরসিবি'র সঙ্গে জুড়ে থাকা কোহলির ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ কারও নেই ৷ কিন্তু ট্রফির প্রশ্ন উঠলেই বারবার কথা শুনতে হয় 'রানমেশিন'কে ৷ 2013-21 ন'বছর দলের ব্যাটন সামলেও ক্যাবিনেটে ট্রফি এনে দিতে পারেননি বিরাট ৷ গত মরশুমে তাঁর অধিনায়কত্বে টুর্নামেন্টের প্লে-অফে পৌঁছলেও খালি হাতেই ফিরতে হয়েছিল কোহলির দলকে ৷

2021 টুর্নামেন্ট চলাকালীনই পরের মরশুমে নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন 'দিল্লি বয়' (Kohli stepped down from captaincy last year) ৷ 2022 মেগা নিলামের আগে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল এবং মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে বিরাটকে ধরে রেখেছিল আরসিবি ৷ এখন দেখার আসন্ন মরশুমে অধিনায়কত্বের গুরুদায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দলকে সেরার তাজ এনে দিতে পারেন কি না সর্বাধিক আইপিএল রানের মালিক ৷