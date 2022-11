অ্যাডিলেড, 10 নভেম্বর: 2013 মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের মাটিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয় ৷ এরপর একাধিকবার নেতৃত্বের হাতবদল হলেও গত ন'বছরে আইসিসি ইভেন্টে ব্যর্থতা নিত্যসঙ্গী টিম ইন্ডিয়ার ৷ হতাশা আরেকটু বাড়িয়ে বৃহস্পতিবার চলতি কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল টিম ইন্ডিয়া (Team India knocked out from T20 WC) ৷ ইংল্যান্ডের কাছে হেরে আইসিসি'র ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্ট থেকে ছিটকে গেল 2007 বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ তবে এখনও সময় আসেনি টি-20 স্কোয়াডে দলের সিনিয়র ক্রিকেটারদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলার ৷ অ্যাডিলেডে ম্যাচ হারের পর জানালেন কোচ রাহুল শারদ দ্রাবিড় (Rahul Dravid says its too early to decide Rohit-Virat's future) ৷

ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের কোচ বলেন, "পরবর্তী টি-20 বিশ্বকাপের আগে আমাদের হাতে অনেক সময় রয়েছে ৷ তাই এখনই দলের সিনিয়র ক্রিকেটারদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেওয়া ঠিক হবে না ৷"

ব্যাট হাতে বিরাট কোহলির লড়াকু অর্ধশতরান (40 বলে 50) এবং হার্দিক পান্ডিয়ার বিস্ফোরক 68 রান প্রথমে ব্যাট করে চ্যালেঞ্জিং রান তুলতে সাহায্য করলেও অ্যাডিলেডের বাইশ গজ থেকে এদিন কোনওরকম ফায়দা তুলতে ব্যর্থ ভারতীয় বোলাররা ৷ ফলস্বরূপ দশ উইকেটে ভারতকে হারিয়ে হাসতে হাসতে ফাইনালে পৌঁছে গেল ইংল্যান্ড (England beat India by 10 wickets in semi final) ৷ জসপ্রীত বুমরার অভাব অনুভূত হল প্রতিপদে ৷ কিন্তু অনুরাগীদের হতাশা তো কমার নয় তাতে ৷

একপেশে ম্যাচ হেরে হতাশ ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাও ৷ অধিনায়ক হিসেবে প্রথম বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে গিয়ে 'হিটম্যান' বললেন, "আজকের ফলাফলটার জন্য ভীষণই হতাশ ৷ শেষদিকে ব্যাটিংটা মন্দ হয়নি ৷ কিন্তু বল হাতে আজ আমরা কিচ্ছু করতে পারিনি ৷ 16 ওভারে ম্যাচ বের করে নিয়ে যাওয়ার মতো উইকেট ছিল না এটা ৷"

রোহিত আরও বলেন, "বিশ্বকাপে নক-আউট মানেই অফুরান চাপ সামলে ম্যাচ জেতা ৷ যেটা আজ আমাদের ছেলেরা পারেনি ৷ চাপ কীভাবে সামলাতে হয়, কাউকে শেখানো যায় না ৷ এই ছেলেগুলোই তো আইপিএলের প্লে-অফ কিংবা অন্যান্য টুর্নামেন্টে চাপ সামলে খেলে ৷ কিন্তু আজ দিনটা মোটেই আমাদের ছিল না ৷"