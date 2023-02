কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি: আগামিকাল ইডেনে রঞ্জি ট্রফি 2022-23 মরশুমের ফাইনাল (Bengal vs Saurashtra Ranji Trophy Final) ৷ যেখানে ঘরের মাঠে খেলতে নামবে বাংলা ৷ তবে, ঘরের মাঠে নামলেও, প্রতিপক্ষ কঠিন ৷ সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 3 বছর আগে রঞ্জি ফাইনালে হারতে হয়েছিল বাংলা দলকে (Players for Watch Out in Bengal vs Saurashtra) ৷ 3 বছর আগের এবং আগামিকালের ম্যাচের দলে তেমন কোনও পরিবর্তন সেভাবে হয়তো নেই ৷ কিন্তু, ক্রিকেটারদের খেলার ভঙ্গিমায় এসেছে বিস্তর বদল ৷ তেমনই কয়েকজন ক্রিকেটার সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক ৷ যাঁরা এই ইডেন গার্ডেন্সের মেগা ফাইনালে যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন ৷

শুরুটা হোম টিম বাংলাকে দিয়েই করা যাক ৷ বাংলা দলের ওপেনিং বাদ দিলে মিডল অর্ডার এবং লোয়ার মিডল অর্ডার দুর্দান্ত খেলেছে ব্যাটহাতে ৷ অবশ্যই টুর্নামেন্টের শুরুর দিকে ওপেনার অভিমন্যু ঈশ্বরণ ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ৷ এমনকি সেমিফাইনালেও শুরুটা ভালো করেছিলেন ৷ কিন্তু, বড় রান করতে ব্যর্থ হন ৷ ফাইনালে অভিমুন্যর সঙ্গে জুটি বাঁধবেন করণলাল ৷ যিনি সেমিফাইনালে ব্যর্থ হলেও, তাঁর স্পিন বোলিং বাংলাকে ভরসা দেবে ৷

তবে, বাংলা দলের সবচেয়ে বড় ভরসা হয়ে উঠেছেন অনুষ্টুপ মজুমদার ৷ গত কয়েক মরশুমের মতো, এবারেও দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন বাংলার চার নম্বর ব্যাটার ৷ প্রায় প্রতি ম্যাচেই একটি সেঞ্চুরি তাঁর বাঁধাধরা ৷ সেমিফাইনালে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে হাফ সেঞ্চুরি করেন তিনি ৷ ফলে সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বাংলার প্রধান অস্ত্র অনুষ্টুপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ অন্যদিকে, সুদীপ ঘরামিও সেমিফাইনালে সেঞ্চুরি করেছেন ৷ ফলে, বাংলার মিডল অর্ডার নিয়ে খুব একটা ভাবনাচিন্তা করছেন না মনোজ তিওয়ারি ৷

অধিনায়ক নিজেও ফর্মে রয়েছেন ৷ বড় রান না-পেলেও, শেষের দিকে তিনি বেশ কয়েকটি ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ হাফ সেঞ্চুরি করেছেন ৷ বাঁ-হাতি স্পিনার শাহবাজ আহমেদ ব্যাট হাতেও বাংলার বড় ভরসা ৷ আর বোলিংয়ে বাংলার তিন অস্ত্র মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ এবং ঈশান পোড়েল ৷ মোটের উপর এই 7 জন ক্রিকেটার ফাইনালে নিজেদের সেরাটা দিলে বাংলাকে দ্বিতীয়বার রঞ্জি ট্রফি জেতা থেকে কেউ আটকাতে পারবে না ৷

তবে, প্রতিপক্ষ সৌরাষ্ট্রের ঝুলিতেও ব্যাটিং ও বোলিংয়ের সম্ভার রয়েছে ৷ যেখানে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন শেলডন জ্যাকসন এবং অর্পিত ভাসাভাড়া ৷ সেমিফাইনালে দু’জনেই সেঞ্চুরি করেছেন ৷ অর্পিত ভাসাভাড়া আবার ডবল সেঞ্চুরি করেছেন ৷ লোয়ার মিডল অর্ডারে চিরাগ জানিও ফর্মে রয়েছেন ৷ পাশাপাশি, ওপেনিংয়ে হার্ভিক দেশাই, স্নেল প্যাটেলও ফর্মে রয়েছেন ৷ তবে, নতুন বলে ইডেনের সবুজ পিচে ওপেনারদের তুলে নেওয়া সম্ভব ৷ সেমিফাইনালে কর্ণাটক তা করে দেখিয়েছে ৷

বোলারদের মধ্যে চেতন সাকারিয়া এবং কুশাং প্যাটেল সৌরাষ্ট্রের হয়ে বোলিং ওপেন করেছিলেন সেমিতে ৷ তবে, ফাইনালের জন্য জাতীয় দল থেকে অধিনায়ক জয়দেব উনাদকটকে চেয়ে নিয়েছে সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ৷ তাই নতুন বলে জয়দেবের বলেই সুইং সামলাতে হবে বাংলার ওপেনারদের ৷ চিরাগ জানির মিডিয়া পেসও বাংলা ইডেনের উইকেটে কার্যকর হতে পারে ৷ আর স্পিনিং অপশনে সৌরাষ্ট্রের বড় ভরসা ধর্মেন্দ্রসিন জাদেজা এবং পার্থ ভাট ৷

