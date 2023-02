ডব্লিউপিএল নিয়ে ঝুলন

কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: ক্রিকেটার সত্ত্বা ঝেড়ে ফেললেও বাইশ গজকেই আঁকড়ে থাকতে চান ৷ সামনেই রূপোলি পর্দায় তাঁর বায়োপিকের শুভমুক্তি ৷ তবে তার আগেই নতুন ইনিংস শুরু করে দিচ্ছেন ঝুলন গোস্বামী ৷ ডব্লিউপিএল-এর প্রথম সংস্করণে তাঁকে মেন্টর এবং বোলিং কোচ করেছে মুম্বইয়ের ফ্র্যাঞ্চাইজি (Jhulan Goswami becomes the mentor of Mumbai based franchise in WPL) ৷ শীঘ্রই দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। তার আগে পড়ন্ত শীতের বিকেলে কলকাতায় এক সংবাদমাধ্যমের কনক্লেভে নতুন জার্নি নিয়ে বেশ কিছু কথা বললেন 'চাকদা এক্সপ্রেস' (Jhulan Goswami shares her thought on upcoming WPL) ৷

নতুন ভূমিকায় কাজ করতে মুখিয়ে রয়েছেন। তাঁকে ডাগ-আউটে পেতে আগ্রহী ছিল একাধিক দল, জানালেন ঝুলন ৷ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আগেই জানিয়েছিলেন দিল্লি ক্যাপিট্যালস তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছিল ৷ সে কথা এদিন স্বীকার করে নিলেন মহিলা ক্রিকেটের সর্বাধিক উইকেট শিকারি ৷ ঝুলন বলেছেন, "আমার কাছে একাধিক দলের প্রস্তাব ছিল। শেষ পর্যন্ত মুম্বইয়ের প্রস্তাব মনের মত হওয়ায় ওদের প্রস্তাবে হ্যাঁ বলেছি ৷"

মেন্টর এবং বোলিং কোচ, যৌথ ভূমিকায় অবসরোত্তর জীবন কতটা চ্যালেঞ্জিং ? 'চাকদা এক্সপ্রেস' বলছেন, "অবশ্যই বিষয়টি চ্যালেঞ্জিং। বাংলার ক্রিকেটে মেন্টর হিসেবে কাজ করা আর ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের হয়ে মেন্টর পদ সামলানো এক বিষয় নয়। বিভিন্ন প্রদেশের ক্রিকেটার, বিদেশি ক্রিকেটার, সর্বোপরি ভালো মানের ক্রিকেটাররা থাকবেন ৷ সবার সঙ্গে মানিয়ে পরিকল্পনা সাজানোর বিষয়টি রয়েছে। তার উপর দল বাছার কাজটি সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং হবে। এটাও আমার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা হবে। আগে ক্রিকেটার বেছেছি কিন্তু এবার নিলামে বসতে হবে। শেখার বিষয়ও রয়েছে। আগে তো এমন কাজ করিনি ৷ তাই চ্যালেঞ্জটাও নতুন হবে ৷"

কুড়ি-বিশের খেলায় একটি ওভারে ম্যাচের চরিত্র বদলে যায়। দ্রুত গতিতে প্রেক্ষাপট বুঝে কৌশল প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা থাকে। ঝুলন বলছেন, "অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে কাজে আসবে।" কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে বাংলার ক্রিকেটারদের জায়গা হয় না, কিন্তু চালু হতে চলা মেয়েদের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগে বাংলার মেয়েদের সুযোগ রয়েছে বলে জানালেন ঝুলন। যদিও তা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। ইতিমধ্যেই নীতা আম্বানির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে, কথা হয়েছে দলের বাকি কোচিং স্টাফদের সঙ্গেও। সবমিলিয়ে বাকিদের মত ঝুলনও নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি।