অ্যাডিলেড, 20 ডিসেম্বর : প্রয়োজন ছিল অতিমানবিক কোনও ইনিংস কিংবা একাধিক লম্বা পার্টনারশিপের ৷ অ্যাডিলেডে পঞ্চমদিন দু'টোর কোনওটাই হল না ইংল্যান্ডের ৷ ফল যা হওয়ার তাই হল ৷ ব্রিসবেনে জয়ের পর পিঙ্ক বল টেস্টেও আগোগোড়া দাপট দেখিয়ে জয় তুলে নিল অস্ট্রেলিয়া ৷ রুটবাহিনীকে 275 রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে অ্যাসেজে 2-0 এগিয়ে গেল ব্যাগি-গ্রিনরা (Australia beats England by 275 runs in pink ball test in Adelaide) ৷ স্বভাবতই মেলবোর্নে বক্সিং-ডে টেস্ট ম্যাচে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে নামবেন স্মিথ-ওয়ার্নাররা ৷

দিন-রাতের টেস্টে শুরুর দিন থেকেই চালকের আসনে ছিল অস্ট্রেলিয়া ৷ স্মিথ-ওয়ার্নার নব্বইয়ের ঘরে আউট হলেও মার্নাস ল্যাবুশেনের শতরানে প্রথম ইনিংসে রানের পাহাড়ে চড়েছিল অজিরা ৷ স্টার্ক, লিয়ঁদের দাপটে প্রত্যাঘাত ছুড়ে দিতে ব্যর্থ হয় ইংরেজ শিবির ৷ 237 রানে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থেকেও রুটবাহিনীকে ফলো-অন করানোর পথে হাঁটেনি আয়োজকরা ৷ আরও রানের বোঝা চাপিয়ে সফরকারী দলের মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন স্মিথরা ৷

বিপক্ষকে 468 রানের লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে চতুর্থদিন অর্থাৎ গতকাল দ্বিতীয় ইনিংসে ডিক্লেয়ার ঘোষণা করে অস্ট্রেলিয়া ৷ এরপর দিনের শেষে 82 রানে ইংল্য়ান্ডের 4 ব্যাটারকে ফিরিয়ে দিতেই জয়ের গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল টি-20 বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা (England ends day four at 82/4) ৷ দিনের শেষ বলে ইংরেজ অধিনায়ক জো রুটকে ফিরিয়ে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের রাস্তা আরও মসৃণ করে দেন মিচেল স্টার্ক ৷ পঞ্চমদিন জয়ের জন্য অজিদের প্রয়োজন ছিল 6টি উইকেট আর ইংল্যান্ডের 386 রান ৷

সোমবার সকালে তিনটি সেশনে বিপক্ষের দু'টি করে উইকেট তুলে নিয়ে সিরিজে 2-0 লিড নিয়ে নেয় অস্ট্রেলিয়া ৷ ডিনার ব্রেকের পর মাত্র 5.1 ওভারে খেলা শেষ করে দেয় ক্যাঙ্গারুবাহিনী ৷ রুটদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় মাত্র 192 রানে (England all out 192 runs in their second innings) ৷ সর্বোচ্চ 44 রান ক্রিস ওকসের ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে 5 উইকেট কামিন্সের বদলি ঝাই রিচার্ডসনের ঝুলিতে (Jhye Richardson takes five wicket haul in the second innings) ৷