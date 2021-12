অ্যাডিলেড, 19 ডিসেম্বর : গাব্বা জয়ের পর অ্যাডিলেড ওভালে দ্বিতীয় টেস্টেও জয়ের প্রহর গুনছে অস্ট্রেলিয়া ৷ সোমবার অ্যাডিলেডে পিঙ্ক বল টেস্টের শেষদিনে ব্যাগি-গ্রিনদের দরকার বিপক্ষের মাত্র 6টি উইকেট (Australia are six wickets away from win in Adelaide) ৷

চতুর্থ ইনিংসে 468 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাটিং বিপর্যয় ইংল্যান্ডের ৷ মিচেল স্টার্কের ডেলিভারিতে উইকেটের পিছনে 24 রানে জো রুট ক্যাচ দিয়ে ফিরতেই চতুর্থদিনের মতো খেলা শেষ হয় ৷ 4 উইকেটে 82 রান হাতে নিয়ে সোমবার অন্তিম দিনের খেলা শুরু করবেন বেন স্টোকসরা (England 82/4 at the end of day four) ৷ কিন্তু শেষদিন 386 রান তুলে ম্যাচ জয় কার্যত অসম্ভব ইংল্যান্ডের পক্ষে (England needs 386 runs to win at fifth day) ৷ তাই ম্যাচ বাঁচানো ছাড়া কোনও উপায় নেই রুটবাহিনীর ৷

45/1 অবস্থায় অ্যাডিলেডে চতুর্থ দিন দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং শুরু করে অস্ট্রেলিয়া ৷ প্রথম ইনিংসে শতরানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে অর্ধশতরান আসে মার্নাস ল্যাবুশেনের ব্যাটে ৷ হাফসেঞ্চুরি করেন ব্রিসবেনে শতরানকারী ট্রেভিস হেডও ৷ মূলত এই দুই ব্যাটারের অর্ধশতরানের সৌজন্যে 9 উইকেটে 230 রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংসেও ডিক্লেয়ার ঘোষণা করে অজিরা ৷

পাহাড়প্রমাণ রান তাড়া করতে নেমে দ্বিতীয় ওভারেই হাসিব হামিদের উইকেট হারায় সফরকারী দল ৷ শূন্য রানে তাঁকে ফেরান ঝাই রিচার্ডসন ৷ আরেক ওপেনার ররি বার্নসের সঙ্গে ডেভিড মালানের জুটিতে যোগ হয় 44 রান ৷ মালান ফেরেন 20 রানে, বার্নস আউট হন 34 রানে ৷ দিনের খেলা শেষ হওয়ার চার বল আগে অধিনায়কের উইকেট হারিয়ে বিপদ আরও বাড়ে ইংল্যান্ডের ৷ 3 রানে অপরাজিত রয়েছেন বেন স্টোকস ৷