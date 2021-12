মুম্বই, 17 ডিসেম্বর: এগিয়ে এসেছে ছবি মুক্তির তারিখ ৷ বলিউডের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্পোর্টস ড্রামা 83-র প্রচার চলছে জোরকদমে ৷ দেশের মাটি ছাড়িয়ে বিদেশেও প্রচার তুঙ্গে ৷ ইতিমধ্যেই জেড্ডায় রেড সি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারে দর্শকদের কুর্নিশ কুড়িয়ে নিয়েছে 83 ৷ এ বার তার উদযাপন হল দুবাইয়ের বুর্জ খলিফায় (83 features on Burj Khalifa)৷ সেই সম্মানের সাক্ষী থাকল টিম 83 ৷ বুর্জ খলিফায় জ্বলজ্বল করে ওঠা হাবির লুক তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করলেন দীপিকা পাড়ুকোন (Deepika Padukone in 83)৷ তাঁর পাশেই ছিলেন স্বয়ং রণবীর সিং-ও (Ranveer Singh in 83)৷

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই দৃশ্যের ফুটেজ ৷ বুর্জ খলিফায় দেখানো হল কপিল দেবের চরিত্রে রণবীর সিং-কে ৷ সেই দেখে উচ্ছ্বসিত ছবির কুশীলবরা ৷ রণবীর, দীপিকা ছাড়াও ছিলেন কবীর খান, তাঁর স্ত্রী মিনি মাথুর ও অন্যান্যরা ৷

ভক্তদের নজর কেড়েছে দীপ-বীরের সাজপোশাকও ৷ চিকমিকে মেটালিক গোল্ডের হাইনেক টি ও হলুদ ট্রাউজার্সে বরাবরের মতো আলাদা ফ্যাশন স্টেটমেন্ট তৈরি করেছেন রণবীর ৷ আর টকটকে লাল শর্ট ড্রেস, একই রঙের স্টকিংসে মোহময়ী দেখাচ্ছিল দীপিকাকে ৷ রংমিলন্তির রাফল হেডব্যান্ডে বাঁধা ছিল তাঁর চুল ৷

শুক্রবার জেড্ডায় রেড সি ফেস্টিভ্যালে স্ট্যান্ডিং ওভেশন পেয়েছে 83 ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন রণবীর, দীপিকা, কবীর ও মিনি ৷ এই ছবিতে ভারতীয় ক্রিকেটের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেবের (Ranveer Singh as Kapil Dev) চরিত্রে অভিনয় করেছেন রণবীর ৷ কপিলের স্ত্রী রোমি দেবের চরিত্রে দেখা যাবে রণবীরের রিয়েল লাইফ স্ত্রী দীপিকা পাড়ুকোনকে ৷

কবীর খান পরিচালিত স্পোর্টস ড্রামায় রণবীর ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আছেন তাহির রাজ ভাসিন, সাকিব সালিম, অ্যামি ভির্ক, হার্ডি সাঁধু, পঙ্কজ ত্রিপাঠি ও সাহিল খাট্টার ৷ 83 হিন্দি, তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও মালায়লম ভাষায় 24 ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে ৷