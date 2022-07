জেনেভা, 28 জুলাই: আপাতত ঘন ঘন যৌনসঙ্গী বদল নয় (WHO chief advises reducing sex partners)৷ বিশ্বজুড়ে মাঙ্কিপক্সের বাড়-বাড়ন্তে এমনই সতর্কবার্তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO on Monkeypox)৷ বর্তমান পরিস্থিতিতে সমপ্রেমী পুরুষদের যৌনসঙ্গীর সংখ্যা কমানোর উপদেশ দিয়েছে হু (Monkeypox Surge)৷

হু-এর (World Health Organization) ডিরেক্টর জেনারেল টেডরস আধানম ঘেব্রেইয়েসাস (Tedros Adhanom Ghebreyesus) জানিয়েছেন, মে মাস থেকে মাঙ্কিপক্সের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে ৷ এখনও পর্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত হওয়া 98 শতাংশ রোগীই সমপ্রেমী পুরুষ, যাঁরা অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলনে আবদ্ধ হন ৷ এই অংশের মানুষেরাই সবচেয়ে ঝুঁকির মুখে আছে বলে দাবি করে তাঁদের সতর্ক হতে বলেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৷ টেডরসের কথায়, "যে পুরুষরা অন্য পুরুষদের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক রাখেন, তাঁদের নিজেদের ও অন্যান্যদের সুরক্ষিত রাখতে বলা হচ্ছে ৷ আপাতত আপনাদের যৌনসঙ্গীর সংখ্যা কম করুন ৷"

তবে শুধু যে এক শ্রেণির মানুষেরই মাঙ্কিপক্সের ঝুঁকি রয়েছে তা নয় ৷ হু-এর ডিরেক্টর জেনারেল এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, "যে কেউই মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত হতে পারেন ৷" সেই কারণে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিশেষত শিশু, অন্তঃসত্ত্বা ও অন্যান্যদের মধ্যে যাতে এই রোগের সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে, সে জন্য বিভিন্ন দেশের প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আর্জি জানিয়েছেন তিনি ৷

হু-এর তরফে জানানো হয়েছে, বিশ্বজুড়ে 78টি দেশে এখনও পর্যন্ত মাঙ্কিপক্সে আক্রান্তের সংখ্যা 18,000 ছাড়িয়েছে ৷ এর মধ্যে 70 শতাংশই ইউরোপের এবং 70 শতাংশ রোগী আমেরিকার ৷ এখনও পর্যন্ত মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে 5 জনের ৷