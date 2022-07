নয়াদিল্লি, 28 জুলাই: দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে মাঙ্কিপক্সে আক্রান্তের হদিশ মিলেছে ৷ এরপরই দ্রুত মাঙ্কিপক্সের ভ্যাকসিন তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র ৷ বিভিন্ন অভিজ্ঞ ভ্যাকসিন নির্মাতা সংস্থা, ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ইন-ভিট্রো ডায়গনস্টিক (IVD) প্রস্তুতকারী সংস্থাকে ভ্যাকসিনের জন্য ইওআই (Express of Interest) পাঠিয়েছে কেন্দ্র ৷ ভ্যাকসিন এবং তার কিট প্রস্তুতিতে পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্বে কাজ হবে (Centre invites bids for developing monkeypox vaccine as ICMR isolates monkeypox virus) বলে জানা গিয়েছে ৷

এখনও পর্যন্ত ভারতে 4 জন মাঙ্কিপক্স আক্রান্তের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে ৷ এঁদের মধ্য়ে 3 জন কেরল এবং 1 জন দিল্লির বাসিন্দা ৷ শনিবারই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মাঙ্কিপক্সকে বিশ্ব জরুরি পরিস্থিতি হিসেবে ঘোষণা করেছে ৷ বিশ্বের 75টি দেশে এখনও পর্যন্ত 16 হাজাররেও বেশি মানুষ মাঙ্কিপক্সে সংক্রামিত এবং 5 জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷

হু অনুযায়ী, মাঙ্কিপক্স ভাইরাসটি পশুদের থেকে মানুষে সংক্রামিত হয় ৷ এর লক্ষণগুলিও স্মল পক্সের মতোই, যদিও তুলনায় কম মারাত্মক ৷ মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত হলে জ্বর আসে, গায়ে ব়্যাশ বের হয় এবং বিভিন্ন জায়গা ফুসকুড়ির মতো ফুলে ওঠে ৷ পাশাপাশি নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে ৷ সাধারণত এর লক্ষণগুলি 2-4 সপ্তাহ পর্যন্ত থাকে ৷