রিয়াদ (সৌদি আরব), 10 জানুয়ারি: হজ যাত্রায় আসা পুণ্যার্থীদের সংখ্যা ও বয়সসীমা সংক্রান্ত কোনও বিধিনিষেধ থাকবে না আর (Saudi Arabia Removes Restrictions on Hajj Pilgrim Numbers and Age Limit) ৷ করোনা পরবর্তী পরিস্থিতি মাথায় রেখে সোমবার এমনটাই ঘোষণা করেছে সৌদি আরব সরকার ৷ সৌদির হজ মন্ত্রী এবং উমরাহ তৌফিক আল-রাবিআহ (Minister of Hajj Umrah Tawfiq Al Rabiah) এক বিবৃতিকে সরকারের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন ৷ 2023 হজ এক্সপোতে তৌফিক আল-রাবিআহ জানিয়েছেন, করোনা পরবর্তী পর্যায়ে এবার প্রচুর পুণ্যার্থী হজে এসেছেন ৷ সেই কারণে হজে পুণ্যার্থীদের সংখ্যার উপরে কোনওরকম বিধিনিষেধ থাকবে না ৷

এনিয়ে উমরাহ এবং হজ মন্ত্রকের তরফে একটি টুইট করা হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, "হজ এক্সপো 2023 সালের সূচনার সময় হজ মন্ত্রী এবং উমরাহ ঘোষণা করেছেন যে 1444এইচ সালে হজযাত্রীদের সংখ্যায় বয়সের কোনও সীমাবদ্ধতা থাকবে না ৷ এমনকী করোনা ভাইরাস অতিমারির আগে যেমন পুণ্যার্থীরা আসতেন, সেই পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনা হবে ৷"

স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, 2019 সালে হজ 2.5 মিলিয়ন পুণ্যার্থী অংশ নিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, এর পর 2020 সালে হজে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল করোনা সংক্রমণের কারণে ৷ এর পর 2021 ও 2022 সালেও অতিমারির কারণে একাধিক বিধিনিষেধ এবং পুণ্যার্থীদের সংখ্যার উপর নিয়ন্ত্রণ আনে সৌদি আরব প্রশাসন ৷ প্রসঙ্গত, গত 5 জানুয়ারি সৌদি আরবের হজ ও উমরাহ মন্ত্রকের তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল, সেদেশের ইচ্ছুক নাগরিকরা সকলে হজযাত্রার জন্য আবেদন করতে পারবেন ৷

স্থানীয় সৌদি নাগরিকদের জন্য হজযাত্রায় 4টি প্যাকেজ ঘোষণা করেছে হজ মন্ত্রক ও উমরাহ ৷ এমনকী হজযাত্রার জন্য আবেদনকারীদের জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বৈধ জাতীয় ও আবাসিক পরিচয়পত্র থাকা বাধ্যতামূলক বলেও ঘোষণা করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি আবেদনকারীর সম্পূর্ণ কোভিড ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনেশন থাকা বাধ্যতামূলক ৷