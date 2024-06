সন্তানের পড়াশোনায় মন বসে না ? সহজ উপায় জানালেন জ্যোতিষী - WAY TO MAKE YOUR CHILD studious

হায়দারাবাদ: আপনার বাচ্চা কি পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে পড়ছে ? একেবারেই পড়াশোনা করতে চায় না ? বাচ্চাদের পড়াশোনায় মন বসানো খুব একটা সহজ কাজ নয় ৷ কেউ কেউ নিজে থেকেই পড়তে বসে যায় আবার কেউ পড়াশোনায় মন দিতে চায় না ৷ যদি কোনও বাচ্চা পড়াশোনা করতে না-চায় স্বাভাবিকভাবেই তা মা-বাবার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় ৷ সেক্ষেত্রে বাবা-মা নানাভাবে চেষ্টা করেন ৷ এক্ষেত্রে বাস্তুশাস্ত্রে কয়েকটি নিয়ম মেনে চললেই বাচ্চাদের পড়াশোনায় মন বসাতে পারবেন ৷ কী বলছেন জ্যোতিষী (By following some rules in Vastu Shastra, children can concentrate on their studies)?

এরজন্য আপনার বাচ্চাকে প্রতিদিন গায়ত্রী মন্ত্র শোনানো প্রয়োজন ৷ তাতে রবি ভালো হবে ফলে বাচ্চার মধ্যে পজিটিভ এনার্জি বাড়বে ৷ পড়াশোনার প্রতিও মনোযোগ বাড়বে ৷ বাচ্চাদের পড়া মনে রাখাটাও সহজ হবে ৷

যারা পড়াশোনা একদমই করতে চায় না তাদের জন্য জ্যোতিষী জানান, বাচ্চাকে রুপোর থালায় খাবার দিতে পারেন ৷ এতে চন্দ্র ভালো কাজ করে ৷ বাচ্চাদের মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা বজায় থাকবে ৷

জ্যোতিষীর মতে, বাচ্চার মেধা দেখা হয় বুধ গ্রহ থেকে ৷ তাই বুধ ভালো করার জন্য প্রতিদিন বাচ্চাকে সবুজ সবজি খাওয়াতে পারেন ও জল খাওয়ার জন্য সবুজ বোতলে জল দিতে পারেন ৷

এছাড়াও জ্যোতিষী জানান, মনোযোগের ভালো পদ্ধতি হল গুরুজনের সঙ্গে সময় কাটানো ৷ তাতে বৃহস্পতি ভালো হবে ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়বে ৷ স্টাডি টেবিল সবসময় পূর্ব বা উত্তর দিকে রাখবেন তাতে বাচ্চার মনোযোগ বাড়ে ।