লন্ডন, 17 সেপ্টেম্বর: রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের শেষকৃত্য 19 সেপ্টেম্বর ৷ ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে স্থানীয় সময় সোমবার সকাল 11টায় রানিকে শেষ বিদায় জানানো হবে (state funeral of Queen Elizabeth at Westminster Abbey) বলে ঘোষণা করেছে বাকিংহ্যাম প্যালেস (Buckingham Palace) ৷ গত 8 সেপ্টেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ৷ 70 বছরের রাজত্বের অবসান ঘটে, যা ব্রিটিশ রাজপরিবারের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় (Queen Elizabeth II State funeral security to cost Rs 59 crores in Indian rupees) ৷

এদিন দেশ-বিদেশের কয়েক লক্ষ রাষ্ট্রপ্রধান, নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে রাজপরিবার ৷ সব মিলিয়ে এদিন খরচ হবে 7 মিলিয়ন অর্থাৎ 70 লক্ষের বেশি মার্কিন ডলার, ভারতীয় অর্থমূল্যে যা প্রায় 59 কোটি টাকা ৷ নিউ ইয়র্ক পোস্ট অনুযায়ী, ব্রিটেনের ইতিহাসে শুধুমাত্র একদিনে রানির শেষকৃত্যে নিরাপত্তা খাতেই ব্যয় হচ্ছে 75 লক্ষেরও বেশি মার্কিন ডলার ৷ 19 সেপ্টেম্বর, সোমবার বিদেশ থেকে আগত বহু নেতা থাকবেন ব্রিটেনে ৷ তাঁদের নিরাপত্তার জন্য এমআই5 (Mi5) এবং এমআই6 (Mi6) গোয়েন্দা সংস্থা, লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং সিক্রেট সার্ভিস একসঙ্গে কাজ করবে ৷

প্রাক্তন রয়্যাল সিকিওরিটি (Royal Security Official) আধিকারিক সাইমন মর্গানের বক্তব্য তুলে ধরেছে একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ৷ তিনি বলেছেন, "ব্রিটেনে এর থেকে বড় পুলিশি অপারেশন এর আগে হয়নি ৷ এর আগে 2011 সালে প্রিন্স অফ ওয়েলসের বিয়ে সবচেয়ে বড়ো অনুষ্ঠান ছিল ৷ তার সঙ্গেও এর তুলনা হয় না ৷" প্রিন্স উইলিয়াম ও কেটের বিয়েতেও (Prince William and Kate Marriage) বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল, যার জন্য 72 লক্ষ মার্কিন ডলার খরচ হয়েছিল ৷

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথকে শেষ বিদায় জানানোর দিন লন্ডনের সর্বত্র কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকছে ৷ ইতিমধ্যে শহরের বিভিন্ন জায়গা ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং শেষকৃত্যের আগে অনেকগুলি রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে ৷ এদিন 7 লক্ষ 50 হাজার মানুষের আসার কথা । উইলিয়াম-কেটের বিয়েতে উপস্থিত নিমন্ত্রিতদের সংখ্যাকেও ছাপিয়ে যাবে এই সংখ্যা ৷ গোটা শহরটাই কার্যত 'বন্ধ' হয়ে যাবে ওই দিন ৷

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এদিন প্রিন্স হ্যারি ও তাঁর স্ত্রী মেগান মার্কেলকেও (Prince Harry and Meghan Markle) রাজকীয় নিরাপত্তা দেওয়া হবে ৷ তাঁরা বাকিংহ্যাম প্যালেস ছেড়ে বেরিয়ে এলেও সুরক্ষা বলয়ের বাইরে যাবেন না ৷

