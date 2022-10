নিউ ইয়র্ক, 1 অক্টোবর: আগামিকাল আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস অর্থাৎ জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন ৷ এই উপলক্ষ্য়ে প্রথমবার তাঁকে বিশেষ ভাবে দেখা হল রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে ৷ শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বার্তা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করেছিল ভারত ৷ সেখানে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রুচিরা কাম্বোজ ( India's Permanent Representative to the UN Ambassador Ruchira Kamboj), দ্য কিং সেন্টার-এর সিইও, আটলান্টা বার্নিস কিং অ্যান্ড ইউথ-এর প্রতিনিধি, ইন্দোনেশিয়ার প্রিন্সেস হায়ু ছিলেন ৷

শুক্রবার, 30 সেপ্টেম্বর এই বিশেষ অনুষ্ঠানে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের মহাত্মা গান্ধির হলোগ্রাম প্রজেক্ট করা হয় ভারতের পক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধি ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন ফর পিস অ্যান্ড সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট (Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development, MGIEP) ৷ রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় 2007-এর জুনে সংকল্প নেওয়া হয়, 2 অক্টোবর গান্ধির জন্মদিনটিকে আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস (International Day of Non-Violence) হিসেবে পালন করা হবে ৷ এদিন শিক্ষার মাধ্যমে অহিংসার (non-violence) বার্তা মানুষকে জানানো হবে ৷ জনসাধারণকে সচেতন করা হবে ৷

এই আলোচনা সভার শুরুয়াত 10 বছর আগে ৷ ইউনেসকো এমজিআইইপি উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে ৷ এই প্রথমবার রাষ্ট্রসংঘে মহাত্মা গান্ধির পূর্ণ দৈর্ঘ্যের হলোগ্রাম মূর্তি (special life size hologram of Gandhi was projected) মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করল ৷ হলোগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ছিল তাঁর ভয়েস-ওভার ৷ সেখানে মহাত্মা শিক্ষা নিয়ে তাঁর উপলব্ধি তুলে ধরেছেন ৷ শিক্ষার মাধ্যমে একটি মানুষের শরীর, মন ও আত্মার পূর্ণ বিকাশ ঘটে । পাশাপাশি আধ্য়াত্মিক প্রশিক্ষণ মানে হৃদয়ের গভীরে গিয়ে শিক্ষাকে উপলব্ধি করার কথাই বলেছেন তিনি ৷ আলোচনা সভার আগে এই কথাগুলি শোনান রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল আনতোনিও গুতেরেস ৷