আসুনসিয়ন, 22 অগস্ট: 7 দিনের দক্ষিণ আমেরিকা সফরে গিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর (EAM S Jaishankar in Paraguay) ৷ যেখানে রবিবার প্যারাগুয়ের রাজধানী আসুনসিয়নে মহাত্মা গান্ধীর আবক্ষমূর্তির উন্মোচন করলেন তিনি (S Jaishankar Unveils Bust of Mahatma Gandhi in Paraguay) ৷ পাশাপাশি, শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং দর্শনীয়স্থানে গান্ধীজির এই আবক্ষমূর্তি স্থাপন করার জন্য আসুনসিয়ান পৌরসভার প্রশংসা করেছেন বিদেশমন্ত্রী (External Affairs Minister S Jaishankar) ৷ প্রসঙ্গত, আজ 22 অগস্ট থেকে দক্ষিণ আমেরিকার 3 দেশ প্যারাগুয়ে, ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা সফর রয়েছে তাঁর ৷ যেখানে এই তিন দেশের বিভিন্ন মন্ত্রকের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন জয়শঙ্কর ৷

এ দিন জয়শঙ্কর একটি টুইট করেন ৷ সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘‘শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ জলাধারের সামনে গান্ধীজির মূর্তি স্থাপনের জন্য আসুনসিয়ন পৌরসভাকে ধন্যবাদ ৷ এটা দুই দেশের ঐক্যের একটা বার্তা বহন করছে, যা করোনা অতিমারির সময়ও বোঝা গিয়েছিল ৷’’