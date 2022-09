নিউ ইয়র্ক, 24 সেপ্টেম্বর: রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় পাকিস্তানকে কড়া জবাব দিল ভারত ৷ পাকিস্তান 77তম অধিবেশনে ভারতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের কথা জানিয়েছে ৷ প্রতিবেশী দেশটিকে ভারত 2008-এর 26 নভেম্বরের ভয়ানক মুম্বই জঙ্গি হামলার কথা মনে করিয়ে দিল ৷ যে দেশ শান্তির দাবি করছে, সেখান থেকেই ভারতে ঢুকেছিল জঙ্গিরা ৷ তাই সীমান্তবর্তী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে মদত দিচ্ছে খোদ পাকিস্তানই, রাষ্ট্রসংঘে স্পষ্ট জানাল ভারত (First Secretary Mijito Vinito responds sharply to Pakistan over Kashmir) ৷

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'রাইট টু রিপ্লাই'-এ এই উত্তর দেন ভারতের মিজিতো ভিনিটো ৷ তিনি রাষ্ট্রসংঘে ভারতের পার্মানেন্ট মিশনের (First Secretary in the Permanent Mission of India) ফার্স্ট সেক্রেটারি ৷

তীক্ষ্ণ ভাষায় তিনি পাকিস্তানকে (Prime Minister Shehbaz Sharif) আক্রমণ করেন, "এটা দুঃখজনক, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ তোলার জন্য রাষ্ট্রসংঘের এই পবিত্র মঞ্চকে বেছে নিয়েছেন ৷ তিনি ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর দেশের পদক্ষেপগুলোকে ন্যায্য প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁর দেশের ভুল কাজকর্মগুলোকে দুনিয়ার থেকে অন্ধকারে রাখতে চান ৷ কিন্তু বিশ্ব একে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে না ৷"

এর আগে সাধারণ সভায় (UN General Assembly) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বারে বারে দাবি করেছেন, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি বজায় রাখতে চায় ৷ কিন্তু এর মাঝে কাশ্মীর রয়েছে ৷ রাষ্ট্রসংঘের চার্টার এবং নিরাপত্তা পরিষদের সংকল্পের আওতায় কাশ্মীর নিয়ে যথার্থ এবং স্বচ্ছ সমাধান জরুরি ৷