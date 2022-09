ঢাকা/নয়াদিল্লি, 5 সেপ্টেম্বর: করোনার আগে তিনি ভারতে এসেছিলেন ৷ তারপর কোভিড কালে প্রায় 3 বছর কেটে গিয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে আজ ফের দিল্লিতে পা রাখবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ 5 থেকে 9 সেপ্টেম্বর চারদিনের সফরে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ছাড়াও তিনি নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে দেখা করবেন ৷ আগামিকাল, 6 সেপ্টেম্বর মুজিব-কন্যা ও মোদির সাক্ষাৎ হতে পারে বলে জানা গিয়েছে (Bangladesh PM Sheikh Hasina to visit India on 5 September on four day visit) ৷

বাইশের সেপ্টেম্বরে শেখ হাসিনার ভারতে আসাটা রাজনৈতিক ও বৈদেশিক সম্পর্কের দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ৷ দু'দেশের মধ্যে 7টি মৌ চুক্তি (Memorandum of Understanding, MoU) স্বাক্ষরিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন ৷ এর মধ্যে জল ব্যবস্থাপনা, রেল, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি রয়েছে ৷ এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের স্থানীয় একটি সংবাদমাধ্য়মে মোমেন বলেন, "আমাদের আশা, প্রধানমন্ত্রীর এই ভারত-সফর খুবই কার্যকর হবে ৷ আমাদের লক্ষ্যপূরণে সাহায্য করবে ৷ মৌ চুক্তিগুলি নিয়ে আলোচনা চলছে ৷ তাই এর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে ৷" দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে জ্বালানি নিয়েও কথাবার্তা হবে, জানিয়েছেন মন্ত্রী ৷

এছাড়া, মোদি-হাসিনা বৈঠকে নিরাপত্তা বিষয়ে সহযোগিতা, বিনিয়োগ, ব্যবসায়িক সম্পর্কের বিস্তার, শক্তিক্ষেত্রে সহযোগিতা, দু'দেশের মধ্যে নদীগুলির মধ্যে জলের বণ্টন, জল সম্পদ ব্য়বস্থাপনা, সীমান্তবর্তী অঞ্চল, মাদক এবং মানুষ পাচার আটকানো- অগ্রাধিকার পাবে বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরনো অবস্থান বদল না করায় তিস্তার জল নিয়ে জটিলতা কতটা মিটবে তা নিয়ে সংশয় আছে কূটনৈতিক মহলে ।

এই সফরে মুজিবর-কন্যার সঙ্গে থাকছেন (Hasina's delegation) বিদেশ মন্ত্রী মোমেন, বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি, রেলমন্ত্রী মহম্মদ নুরুল ইসলাম সুজান, লিবারেশন ওয়ার মন্ত্রী এ কে এম মোজাম্মেল হক এবং শেখ হাসিনার অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা মাশিয়ুর একেএম রহমান ৷