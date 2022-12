স্যান্ডস্টোন, (মিনিয়াপোলিস), 1 ডিসেম্বর: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল চলতি বছরের 24 ফেব্রুয়ারি ৷ তছনছ হয়ে গিয়েছে ইউক্রেন ৷ মানুষের প্রাণ গিয়েছে, শিশুদের নিয়ে দেশ ছেড়েছেন বহু মানুষ ৷ পাশাপাশি বিপন্ন বন্যপ্রাণীরাও ৷ 4টি সিংহশাবক অনাথ হয়ে গিয়েছিল রাশিয়ার ইউক্রেন হামলায় ৷ তাদের আশ্রয় দিল মিনেসোটার পশু সংরক্ষণালয় (Four lion cubs orphaned during the war in Ukraine have arrived at a Minnesota animal sanctuary) ৷

মঙ্গলবার একটি পুরুষ সিংহ শাবক তার ও 3টি মেয়ে সিংহ শাবক- স্টেফিনা, লেসইয়া এবং প্রাদা পৌঁছেছে আমেরিকার মিনেসোটায় ৷ তাদের বয়স মাত্র 4-5 মাস ৷ গত তিনটি সপ্তাহ তারা পোল্যান্ডের পোজনান জু-তে কাটিয়েছে ৷ ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর অ্যানিমাল ওয়েলফেয়ার জানিয়েছে, বহু দল যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে পশুদের উদ্ধারে কাজ করছে ৷

বন্যপ্রাণী উদ্ধার প্রকল্পের ম্যানেজার একটি বিবৃতিতে জানান, "এই শাবকগুলি তাদের ছোট্ট জীবনে অন্য যে কোনও পশুর থেকে অনেক বেশি কিছু সহ্য করেছে ৷ যুদ্ধ চলাকালীন একটি প্রজনন কেন্দ্রে এই শাবকগুলি জন্মায় ৷ তাদের বয়স যখন কয়েক সপ্তাহ, তখনই তারা অনাথ হয়ে গিয়েছে ৷"

এখন এই শাবকগুলির নতুন ঠিকানা স্যান্ডস্টোনের 'দ্য ওয়াইল্ডক্যাট স্যাংচুয়ারি' ৷ মিনিয়াপোলিস থেকে এর দূরত্ব প্রায় 145 কিলোমিটার (90 মাইল) ৷ পোল্যান্ড থেকে একটি বিমান আমেরিকায় ফিরছিল৷ তাতেই সিংহশাবকগুলিকে নিয়ে আসা হয় ৷

সিংহশাবকগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রাদা ৷ তাকে ইউক্রেনের কিভ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ বাকি 3টি শাবককে ওডেসা থেকে পাওয়া গিয়েছে ৷ তবে শাবকগুলির মায়ের পরিণতি কী হয়েছে, তা উদ্ধারকারীরা জানেন না ৷

এই ওয়াইল্ডক্যাট স্যাংচুয়ারিতে প্রায় 130টি সিংহ, বাঘ, চিতা, চিতাবাঘ এবং অন্য ওয়াইল্ডক্যাট আশ্রয় পয়েছে৷ এটি একটি অলাভজনক সংস্থা ৷ এই 4টি সিংহশাবক সহ বাকিদের পাচারকারীদের হাত থেকে রক্ষা করেছে উদ্ধারকারী দল ৷ এখনই শাবকদের দেখতে পাবেন না সাধারণ মানুষ৷ তারা মিনেসোটার জঙ্গলে ঘেরাটোপে থাকবে ৷