জেনেভা, 5 জানুয়ারি : কোভিড সংক্রমণ থেকে সেরে উঠলেও 14 দিন কোয়ারান্টিনে থাকা উচিত, জানাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization, WHO) ৷ মঙ্গলবার এই সংস্থার এক আধিকারিক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, করোনা সংক্রামিত হলে, সেই লক্ষণ দেখা দেওয়ার পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যে অনেকে সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন ৷ কিন্তু হু দু'সপ্তাহ কোয়ারান্টিনে থাকার পরামর্শ দিচ্ছে (WHO recommends a fourteen day quarantine for Covid-19 patients) ৷ তবে বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের নিজের নিজের পরিস্থিতি অনুযায়ী কোয়ারান্টিনে থাকার সময়সীমা ঠিক করতেই পারে, এ কথাও জানিয়েছেন হু-র কোভিড-19 ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট টিমের (COVID-19 Incident Management Support Team) আধিকারিক আবদি মাহমুদ (Abdi Mahamud) ৷

বিস্তারিত আসছে...