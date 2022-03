ইসলামাবাদ, 4 মার্চ : আরেকবার সুযোগ দিল পাক আদালত ৷ বৃহস্পতিবার ইসলামাবাদ হাইকোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, পাকিস্তানে ভারতীয় বন্দি কুলভূষণ যাদবের হয়ে ভারত সরকার আইনজীবী নিয়োগ করতে পারে ৷ কুলভূষণ যাদবকে পাকিস্তানের সামরিক আদালত মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছে (Islamabad High Court asks India to appoint a lawyer for prisoner Kulbhushan Jadhav) ৷

ভারতীয় বন্দি কুলভূষণ যাদবের মামলায় 2020-র অগস্টে ইসলামাবাদ হাইকোর্ট প্রধান বিচারপতি আথার মিনাল্লুাহ, বিচারপতি আমির ফারুক এবং বিচারপতি মিয়াঙ্গুল হাসান ঔরঙ্গজেবকে নিয়ে একটি বেঞ্চ গঠন করে ৷ এই বেঞ্চ নয়াদিল্লিকে বারবার কুলভূষণের পক্ষে পাকিস্তানি আইনজীবী নিয়োগের কথা জানায় ৷ কিন্তু সেই প্রস্তাব সাফ নাকচ করে দিয়ে নয়াদিল্লি পাল্টা চাপ দেয় যে, কুলভূষণের হয়ে শুধুমাত্র ভারতীয় আইনজীবীই লড়বে ৷

3 মার্চ, বৃহস্পতিবার আদালতে পাকিস্তানের অ্যাটর্নি জেনারেল খালিদ জাভেদ খানের (Attorney General of Pakistan, AGP, Khalid Javed Khan) সওয়াল-জবাবের পর আগামী 13 এপ্রিলের মধ্যে কুলভূষণের জন্য ভারতীয় আইনজীবীর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷

এর আগে 2019-এ হেগ-এ ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস-এর (International Court of Justice, ICJ) দ্বারস্থ হয় ভারত ৷ সেখানে ভারত ও পাকিস্তান, দুই তরফের বক্তব্য শুনে আন্তর্জাতিক আদালত পাকিস্তানকেই কুলভূষণের মৃত্যুদণ্ডাদেশ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেয় ৷ পাকিস্তানকে আরও নির্দেশ দেয় আইসিজে, কুলভূষণ যেন একজন ভারতীয় হিসেবে পাকিস্তানে আইনি লড়াই লড়তে পারেন, সে সুযোগ দিতে হবে পাকিস্তানকে ৷

এরপর 2021-এর নভেম্বরে, পাকিস্তানের সংসদে 'দ্য ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস (রিভিউ অ্যান্ড রি-কনসিডারেশন) অ্যাক্ট অফ 2021' (The International Court of Justice (Review and Re-consideration) Act of 2021) পাশ হয় ৷ এতে কুলভূষণ তাঁর মৃত্যুদণ্ডের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে আবেদন জানাবার অধিকার পান ৷

বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের অ্যাটর্নি জেনারেল ভারতের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত মামলাটি ফেলে রাখার অভিযোগ জানান ৷ তাঁর বক্তব্য, ভারত আইসিজে-তে যাওয়ার আরেকটা সুযোগ চাইছে ৷ পাকিস্তান আন্তর্জাতিক আদালতের রায় অমান্য করেছে, সেই নালিশ করবে ভারত আইসিজে-তে ৷

কুলভূষণ যাদব ভারতীয় নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক ৷ 2017-র এপ্রিলে পাকিস্তানের সামরিক আদালত তাঁকে গুপ্তচরবৃত্তি এবং নাশকতার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেয় ৷ এই নির্দেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তান তাঁকে কোনও আইনি লড়াইয়ের সুযোগ দিতে রাজি হয়নি ৷ তখন ভারত সরকার আন্তর্জাতিক আদালতের শরণাপন্ন হয় ৷

