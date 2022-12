কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: 'মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু', এই কথা যুগ যুগ ধরে লোকমুখে ফেরে । আর এবার এই প্রবাদকে অলম্বন করেই বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নতুন ধারাবাহিক 'মেয়েবেলা'(Roopa Ganguly New Serial is Coming Soon)। ছোটপর্দার অনুরাগীদের জন্য় এটা যেমন বড় খবর, তেমনই দর্শকের কাছে তার থেকেও বড় খবর হল এই ধারাবাহিকের হাত ধরে দীর্ঘ বিরতির পর আবার বাংলা ধারাবাহিকে ফিরছেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায় (Roopa Ganguly is Coming back to small screen)। তাঁর আগের বাংলা ধারাবাহিকের তালিকায় রয়েছে 'মুক্তবন্ধ', 'জন্মভূমি', 'ইঙ্গিত', 'দ্রৌপদী', 'তিথির অতিথি'। এর পাশাপাশি বহু হিন্দি ধারাবাহিকে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে ।

তালিকায় রয়েছে 'গণদেবতা', 'মহাভারত', 'কানুন', 'চন্দ্রকান্ত', 'করম আপনা আপনা', 'কস্তুরি', 'অগলে জনম মোহে বিটিয়া হি কিজো'। হিন্দি ধারাবাহিক 'মহাভারত'-এ দ্রৌপদী চরিত্রের জন্য 'স্মিতা পাটিল মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড' থেকে শুরু করে একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হন অভিনেত্রী । মৃণাল সেন, অপর্ণা সেন, গৌতম ঘোষ, ঋতুপর্ণ ঘোষ, অঞ্জন দত্ত, অনুরাগ বসুর মতো খ্যাতনামা সুদক্ষ পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন রূপা । কখনও হয়েছেন 'পদ্মানদীর মাঝি'-র কপিলা কখনও আবার 'অন্তরমহল'-এর মহামায়া ৷ অসংখ্য ছবিতে দুর্দান্ত অভিনয় উপহার দিয়েছেন ।

এরপর বেশ কিছুদিন পর্দা থেকে বিরতি । যুক্ত হয়ে পড়েন সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে । তিনি এবার অভিনয় করবেন 'মেয়েবেলা'তে । তাঁর সঙ্গে অভিনয় করবেন স্বীকৃতি মজুমদার, বিপ্লব চক্রবর্তী, সাহানা সেন, শ্রেয়া ভট্টাচার্য, চিত্রা সেন-সহ আরও অনেকে । স্বীকৃতি এর আগে অভিনয় করেছেন 'খেলাঘর' ধারাবাহিকে । স্বীকৃতির শাশুড়িমায়ের চরিত্রে দেখা যাবে রূপাকে(Roopa Ganguly in small screen after years ) ।

প্রোমো অনুযায়ী তিন প্রজন্মকে দেখা যাবে 'মেয়েবেলা'তে । দেখানো হচ্ছে মিত্র বাড়িতে এক প্রজন্মের মহিলা আরেক প্রজন্মের মহিলার ইচ্ছা, অভিযোগ, অনুযোগ মেনে নিতে নারাজ । এরপর কীভাবে গল্প এগোবে তা বোঝা যাচ্ছে না । সময় দেবে এর উত্তর । কবে থেকে এই ধারাবাহিক আসছে তা জানা যায়নি এখনও । কোনও ধারাবাহিকের স্লট পরিবর্তন হবে নাকি কোনওটা শেষ হবে, তার আভাসও মেলেনি এখনও অবধি । একইসঙ্গে ধারাবাহিক প্রসঙ্গে কোনও কথা বলতে নারাজ অভিনেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ।