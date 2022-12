কলকাতা, 30 ডিসেম্বর: আসছে কিংবদন্তি পরিচালক মৃণাল সেনের বায়োপিক(Biopic of Mrinal Sen) ৷ আর এই বর্ণময় জীবন কাহিনি পর্দায় আনবেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্য়ায় ৷ মৃণালের চরিত্রে দেখা যাবে বাংলাদেশের বিখ্যাত অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরীকে ৷ ছবির নাম 'পদাতিক' ৷ শুক্রবার নিজেই টুইট করে জানালেন এই খবর(Srijit in making the Biopic of Mrinal Sen with Chanchal) ৷ সামনে আনলেন ছবির প্রথম পোস্টারও ৷ নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য শুক্রবারকেই বেছে নেওয়ার একটি বিশেষ কারণ আছে । 2018 সালের এই 30 ডিসেম্বরই প্রয়াত হন বিশ্ববরেণ্য পরিচালক । তাই তাঁর বায়োপিক তৈরির ঘোষণা এই বিশেষ দিনেই করলেন সৃজিত ।

