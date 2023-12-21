কারও কাছে 'ব্লকব্লাস্টার' আবার কারও কাছে 'হতাশাজনক', 'ডাঙ্কি' ঘিরে সোশাল মিডিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া
Published: 1 hours ago
কারও কাছে 'ব্লকব্লাস্টার' আবার কারও কাছে 'হতাশাজনক', 'ডাঙ্কি' ঘিরে সোশাল মিডিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া
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হায়দরাবাদ, 21 ডিসেম্বর: 'পাঠান' ও 'জওয়ান'- এর পর অপেক্ষা ছিল 'ডাঙ্কি'র ৷ রাজকুমার হিরানি ও শাহরুখ খান জুটির ছবি অবশেষে মুক্তি পেয়েছে প্রেক্ষাগৃহে ৷ সকাল 5.55-র শো-তে গেইটি প্রেক্ষাগৃহে অনুরাগীদের ভিড় ছিল নজরকাড়া ৷ চলতি বছর মুক্তি পেয়েছে বাদশার তিন নম্বর ছবি ৷ কেমন হল ছবি দেখার অভিজ্ঞতা, সোশাল মিডিয়ায় তা জানালেন ভক্তরা ৷
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#OneWordReview... #Dunki : O-U-T-S-T-A-N-D-I-N-G.— ATUL ANAND (@Iam_atul__) December 21, 2023
It's a MASTERPIECE.
Rating:- ⭐️⭐️⭐️⭐️½
- One of the best #SRK movie
- Best #rajkumarhirani movie
BEST SRK MOVIE EVER ❤️❤️#DunkiReview
Congratulations SRK on third blockbuster of the year… 🎆#DunkiReview #SRK
বড়দিনের আমেজে ডাঙ্কির মুক্তি উৎসবের চেয়ে কম কিছু নয় দর্শকদের কাছে ৷ আতসবাজি ফাটিয়ে, ঢোল-নাগারা বাজিয়ে ছবি মুক্তির উদযাপনের ভিডিয়ো ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷ ফিল্ম সমালোচক তরণ আদর্শ এই ছবির ওয়ান ওয়ার্ড রিভিউ দিয়ে বলেছেন, 'অসাধারণ' ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "ডাঙ্কি মেগা-ব্লকব্লাস্টার ৷ পারিবারিক বিনোদন মূলক ছবি শাহরুখের ফিল্মোগ্রাফিতে থাকবে উপরের দিকে ৷ রাজকুমার হিরানি এসআরকে-কে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, তা এক কথায় অনবদ্য ৷ মন জয় করে নেওয়ার মতো ছবি ৷"
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#DunkiReview: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️— ꜱᴘᴏᴏxᴍᴀɴ (@spooxman) December 21, 2023
It's an evergreen MASTERPIECE! #RajKumarHirani is a fu*king director! I'm really speechless! Emotion, fun, entertainment everything in one package. For me #Dunki is the best film of #ShahRukhKhan ever. Raju Hirani u beauty! ❤️ pic.twitter.com/0dd6P47QcU
এক অনুরাগী লিখেছেন, "ডাঙ্কি এভারগ্রিন মাস্টারপিস ৷ রাজকুমার হিরানি অসাধারণ পরিচালক ৷ আমি বাকরুদ্ধ ৷ আবেগ, মজা, বিনোদন একটা প্যাকেজে সবকিছু রয়েছে ৷ শাহরুখ খানের কেরিয়ারের সেরা ছবি ডাঙ্কি ৷ রাজু হিরানিকে অনেক ভালোবাসা ৷"
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#RajKumarHirani's storytelling finesse, coupled with the dedication to historical accuracy, elevates #Dunki to a timeless masterpiece that cements its place among the finest films ever made.— IMRAN (@Asim_Ran0) December 21, 2023
Best film of #ShahRukhKhan #DunkiStorm #SRK pic.twitter.com/2v1sZBzuX8
সোশাল মিডিয়ায় 'ডাঙ্কি' দেখার পর আর এক অনুরাগী লিখেছেন, "এক কথায় আউটস্ট্যান্ডিং ছবি ৷ রাজকুমার ও শাহরুখ খানের সেরা ছবি ৷ শাহরুখ খানকে অভিনন্দন বছরের সেরা তিন নম্বর ছবি উপহার দেওয়ার জন্য ৷"
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Wow This Is #SRK's Career Best.....— Roman Aamir (@Romanaamir01) December 21, 2023
Movie I Watched In My Life #Dunki 🔥
Brilliant Storytelling
Brilliant Acting
Raiting ⭐⭐⭐⭐⭐ #Salaar #ShahRukhKhan𓀠 #TaapseePannu #RajkumarHirani#DunkiReview
pic.twitter.com/x1Vek1gwZI
তবে আবার অনেক অনুরাগী ছবি দেখে হতাশ হয়েছেন ৷ তাঁদের কেউ লিখেছেন, "এই ছবির চিত্রনাট্য দুর্বল ৷ পুরনো হিন্দি সিরিয়াল ড্রামা ৷ হিরানি স্যারের সবচেয়ে বাজে কাজ ৷" আবার কেউ লিখেছেন, "ছবির চিত্রনাট্যে কোনও রকম যুক্তি নেই ৷ ডাঙ্কি অসফল ৷ বিনোদনের কোনও রসদ নেই ডাঙ্কি ছবিতে ৷"
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#DunkiReview Plz Avoid— Vamsivardhan PKVK (@Vamsivardhan_2) December 20, 2023
Old hindi serial drama , Head ache comdey scenes
2 scenes well written remaining totally dispointed, weakest work from Hirani sir #Dunki
⭐⭐ / 5 👎👎 pic.twitter.com/1ZQHMqGEP6
'ডাঙ্কি' ঘিরে সোশাল মিডিয়ায় অনুরাগীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে গেলেও, সাত সকালে শাহরুখ খান দর্শকদের উদ্দেশ্যে দিয়েছেন বার্তা ৷ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছবির উৎসব উদযাপনের ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন কিং খান ৷ তারপর তিনি লিখেছেন, "ইয়ে ডাঙ্কি জাহা সে শুরু হুয়ি থি...হাম ভি ঊহি সে করেঙ্গে স্টার্ট, আব আ ভি জাও সিনেমাস ম্যায়...আওয়ার রোলারকোস্টার রাইড ইজ রেডি টু ডিপার্ট ৷" তারপরেই অনুরাগীদের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে বাদশা বলেছেন, "বাইরে কুস্তি না করে এবার তো সিনেমা দেখতে যাও ৷ আর আমাকে জানিও ছবি দেখে তোমাদের ভালো লেগেছে কি না ৷"
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Yeh Dunki jaha se shuru huyi thi...— Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 21, 2023
Hum bhi wahin se karenge start...
Ab aa bhi jaao Cinemas mein...
Our rollercoaster ride is ready to depart!
Book your tickets! https://t.co/va0QwZtXml#Dunki In Cinemas Now. pic.twitter.com/PGkvUA4IUV
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