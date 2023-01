মুম্বই, 28 জানুয়ারি: আরিয়ান কাণ্ডের পর থেকেই মিডিয়া-বিমুখ হয়ে গিয়েছেন অনেকটা ৷ স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাবর্তন ছবি পাঠান-এর জন্য কোনওরকম মিডিয়া প্রমোশন করেননি ৷ বরং, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর পর্বে অনুরাগীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বারংবার ৷ আর তাতেই মিলেছে সাফল্য ৷ মুক্তির প্রথম তিনদিনে বিশ্বব্যাপী 300 কোটির ব্যবসা সেরে ফেলেছে সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এই ছবি (Pathaan collets 300 crore worldwide within three days) ৷ আর জোরালো প্রত্যাবর্তনের পর প্রথমবার ফের ফ্যানেদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব সারলেন 'পাঠান' শাহরুখ খান (Shah Rukh Khan meets fans in Ask SRK session for the first time after Pathaan release) ৷

শনিবার বিকেলে অনুরাগীদের জন্য 'আস্ক এসআরকে' সেশন রেখেছিলেন বলিউডের বাদশা ৷ সেখানে পাঠানের সাফল্য-সহ খুটিনাটি নানা বিষয়ে অনুরাগীদের সঙ্গে সওয়াল-জবাব সারলেন এসআরকে ৷ পাঠান-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যামিও চরিত্রে যে সলমন খান অভিনয় করেছেন, তা এতদিনে আর অজানা নেই সিনেপ্রেমীদের ৷ এদিন প্রশ্নোত্তর পর্বে বন্ধু সলমনকে নিয়েই বাউন্সার সামলাতে হল শাহরুখকে (Shah Rukh faced a question on Salman) ৷ তবে সেই বাউন্সারও অবলীলায় মাঠের বাইরে পাঠালেন 'পাঠান'৷

এক অনুরাগী শাহরুখকে এদিন প্রশ্ন করেন, "পাঠান তো হিট হল কিন্তু সলমনের সঙ্গে বক্স অফিসে টক্কর দেওয়ার ক্ষমতা কি আছে?" উত্তরে শাহরুখ বলেন, "সলমন ভাই তো...কী যেন বলে আজকালকার ছেলেমেয়েরা...হ্যাঁ...গোট (GOAT) (গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম) ৷" বিচক্ষণ শাহরুখের এই জবাবের কোনও প্রশংসাই যে যথেষ্ট নয়, সেটা রিটুইটেই প্রমাণ ৷

আরও পড়ুন: তিনদিনে 300 কোটির ব্যবসা করল পাঠান, প্রত্যাবর্তনে একের পর এক রেকর্ড শাহরুখের

এদিন অনুরাগীদের অন্যান্য প্রশ্নের মজার মজার সব উত্তর দেন শাহরুখ ৷ এক ফ্যান অভিনেতাকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি বাইরে কবে আসবেন ?" উত্তরে শাহরুখ জানান, অনেকবছর বাদে তিনি হলে ঢুকেছেন? কয়েকদিন তো ভেতরেই থাকব ৷"