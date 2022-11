কলকাতা, 29 নভেম্বর: আগামী 2 ডিসেম্বর ওটিটিতে আসছে নতুন ছবি 'ইন্ডিয়া লকডাউন'। ভারতে দীর্ঘ দু'বছর ঘটে চলা লকডাউন নিয়ে এই ছবি তৈরি করেছেন পরিচালক মধুর ভান্ডারকর । নানা স্তরের মানুষের সেই সময়ের জীবন সংগ্রামের গল্প তুলে ধরা হয়েছে এই ছবিতে । এই ছবির প্রচারে সপ্তাহের শুরুতে কলকাতায় হাজির হন পরিচালক । কলকাতায় বসেই এদিন এই ছবির স্পেশাল স্ক্রিনিং দেখেন মধুর(Madhur Bhandarkar New Film India Lockdown) ।

ছবি ঘিরে নিজের অভিমত ব্যক্ত করে পরিচালক মধুর ভান্ডারকার বলেন, "ভারতবর্ষের নানা স্তরের মানুষের লকডাউনে কী নিদারুণ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে হয়েছিল তা দেখানো হয়েছে এই ছবিতে (Madhur Bhandarkar Shares His Thoughts on India Lockdown )। আছে পরিযায়ী শ্রমিকদের গল্প, শিশুদের গল্প, এক গর্ভবতী মেয়েকে হায়দরাবাদে দেখতে তার মায়ের ছুটে যেতে চাওয়ার গল্প । এই সব দিন যাদের দেখার বা জানার সুযোগ হয়নি, অর্থাৎ আজকের শিশুরা যখন তাদের বাবা-মায়ের কাছে জানতে চাইবে যে কেমন ছিল ভারতের প্রথম লকডাউন ? তখন বাবা-মায়েরা এই ছবি তাদের দেখাতে পারবে (Madhur Bhandarkar on India Lockdown )।"

মধুর এদিন আরও বলেন, "এখানকার পরিচালক, অভিনেতারা আমার খুব ভালো বন্ধু । তাঁরা চেয়েছিলেন ছবিটার এখানে প্রিমিয়ার হোক । সকলের ভালো লেগেছে, এটাই আমার প্রাপ্তি। আমি 'অভিযাত্রিক' দেখেছি। অসাধারণ ছবি। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটকের ছবি আমাকে প্রেরণা জোগায় । আমি ওঁদের একনিষ্ঠ ভক্ত ।" এদিন মধুরের 'ইন্ডিয়া লকডাউন' দেখতে হাজির হন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, পল্লবী চট্টোপাধ্যায়, শুভ্রজিৎ মিত্র, অরিন্দম শীল, জয়া শীল, মমতা শঙ্কর, রাজর্ষি দে, টোটা রায়চৌধুরী, শ্রীলেখা মিত্র সহ আরও অনেকে।