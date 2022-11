পানাজি, 29 নভেম্বর: পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর 'দ্য় কাশ্মীর ফাইলস' নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশানাল ফিল্ম ফেস্টিভ্য়াল-এর জুরি প্রধান নাদাভ লাপিদ ৷ সোমবার এই ইজরায়েলি নির্মাতা এই ছবিকে 'অশ্লীল' এবং 'পক্ষপাত দুষ্ট প্রচারের হাতিয়ার' বলে অভিযোগ করেছিলেন ৷ এই ছবি নিয়ে এমন অভিযোগ অবশ্য় আগেও একাধিকবার উঠেছে ৷ তবে ইজরায়েলি এই পরিচালকের মন্তব্য় নিশ্চই এক অন্য মাত্রা যোগ করে ৷ এবার এই নিয়ে মুখ খুললেন ছবির অন্যতম অভিনেতা অনুপম খের (Anupam Kher on IFFI Jiri chief Nadav Lapid comment)৷

53তম ইফি-র সমাপ্তি অনুষ্ঠানে লাপিদ ভাষণ চলাকালীন নাদাভ লাপিদ বলেন, "দ্য় কাশ্মীর ফাইলস ছবিটি দেখে আমরা সবাই বিরক্ত এবং হতবাক হয়েছি ৷ আমাদের মনে হয়েছে এই ছবি পক্ষপাত দুষ্ট প্রচারের হাতিয়ার এবং অশ্লীল ৷ এই ধরনের একটি মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিযোগিতামূলক বিভাগের জন্য এটি অনুপযুক্ত (IFFI jury head's comments on 'The Kashmir Files') ।"

এবার সরাসরি সোশাল মিডিয়ায় তাঁকে বিঁধলেন অনুপম (Anupam Slams Nadav Lapid For His reaction on The Kashmir Files) ৷ সোমবার তিনি টুইটে লেখেন, "মিথ্যার উচ্চতা যতই বেশি হোক না কেন, সত্যের তুলনায় তা সর্বদা ছোটই থাকে ।" তাঁর এই মন্তব্যে কারও নাম তিনি উল্লেখ করেননি ঠিকই তবে ব্যবহার করেছেন ছবিতে তাঁর অভিনীত চরিত্রের কিছু ছবি ৷ আর তা থেকেই বুঝে নেওয়া যায় ঠিক কোন কারণে এই মন্তব্য় করেছেন তিনি (Anupam Kher criticizes IFFI Jury Chief) ৷

জুরি প্রধানকে পাল্টা আক্রমণ অনুপমের

আরও পড়ুন: 'অশ্লীল ছবি', 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' নিয়ে বড় মন্তব্য ইফি জুরি প্রধানের

নয়ের দশকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ওপর অত্যাচারের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-এ ৷ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী, অনুপম খের, দর্শন কুমারের মত একাধিক পরিচিত মুখ ৷ হাজারো বিতর্ক সত্ত্বেও প্রেক্ষাগৃহে খুবই সফল হয়েছিল এই ছবি ৷ প্রায় 250 কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল 15 কোটি টাকায় নির্মিত এই ছবি ৷ বিবেক বর্তমানে কাজ করছেন তাঁর নতুন ছবি 'দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার' নিয়ে ৷ তবে তাঁর এই ছবি নিয়ে বিতর্ক এখনও যে জারি রয়েছে তা বোঝা গেল 53তম ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেই ৷