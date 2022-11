পানাজি, 29 নভেম্বর: সাম্প্রতিককালে পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর 'দ্য় কাশ্মীর ফাইলস' রীতিমতো শোরগোল ফেলেছে সিনে দুনিয়ায় ৷ এই ছবি নিয়ে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছেন সিনে সমালোচকরাও ৷ কারও মতে, এই ছবি কাশ্মীরের কাহিনিকে তুলে ধরে পক্ষপাত পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নির্মিত । কেউ আবার বলেছেন কাশ্মীরের আসল সত্যিকে হুবহু তুলে ধরার চেষ্টা করেছে এই ছবি ৷ সবমিলিয়ে বিবেকের 'দ্য় কাশ্মীর ফাইলস' নিয়ে তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই ৷ এবার এই নিয়ে বড় মন্তব্য করলেন ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশানাল ফিল্ম ফেস্টিভ্য়াল-এর জুরি প্রধান নাদাভ লাপিদ ৷ সোমবার এই ইজরায়েলি নির্মাতা এই ছবিকে 'অশ্লীল' এবং 'পক্ষপাত দুষ্ট প্রচারের হাতিয়ার' বলে অভিযোগ করেছেন(IFFI jury head reaction on The Kashmir Files) ৷

53তম ইফি-র সমাপ্তি অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণ চলাকালীন এই মন্তব্য করেন তিনি(Nadav Lapid on The Kashmir Files) ৷ তিনি এও জানান, তিনি যখন দেখেন এই ছবিটিকে চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হচ্ছে তিনি একইসঙ্গে 'বিরক্ত এবং হতবাক' হয়েছিলেন ৷ নাদাভ লাপিদ তাঁর সমাপ্তি ভাষণে বলেন, "দ্য় কাশ্মীর ফাইলস ছবিটি দেখে আমরা সবাই বিরক্ত এবং হতবাক হয়েছি ৷ আমাদের মনে হয়েছে এই ছবি পক্ষপাত দুষ্ট প্রচারের হাতিয়ার এবং অশ্লীল ৷ এই ধরনের একটি মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিযোগিতামূলক বিভাগের জন্য এটি অনুপযুক্ত (Nadav Lapid Says The Kashmir Files is Vulgar) ।"

'দ্য় কাশ্মীর ফাইলস' ছবি নিয়ে বিতর্ক অবশ্য় এই প্রথম নয় ৷ যদিও ব্যবসায়িকভাবে ভীষণ সফলতা পেয়েছিল এই ছবি ৷ তবে এও অভিযোগ উঠেছিল যে সত্য়কে কিছুটা নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন পরিচালক ৷ নয়ের দশকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পলায়ন এবং তাঁদের ওপর অত্যাচারের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে এই সিনেমায় ৷ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী, অনুপম খের, দর্শন কুমারের-মত একাধিক পরিচিত মুখ ৷