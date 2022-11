কলকাতা, 29 নভেম্বর: আগামী 2 ডিসেম্বর ওটিটিতে আসতে চলেছে হিন্দি ছবি 'ইন্ডিয়া লকডাউন'। ভারতে দীর্ঘ দু'বছর ঘটে চলা লকডাউন নিয়ে এই ছবি তৈরি করেছেন পরিচালক মধুর ভান্ডারকর । নানা মানুষের নানান জীবন সংগ্রামের গল্প তুলে ধরা হয়েছে এই ছবিতে (India Lockdown Special Screening in Kolkata) । এই ছবির প্রচারে সপ্তাহের শুরুতেই কলকাতায় হাজির হন পরিচালক । এদিন স্পেশাল স্ক্রিনিং হয় ছবির (Madhur Bhandarkar in Kolkata) । টলিউডের সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও এদিন মোলাকাত হয় পরিচালকের । সৌজন্য বিনিময় হয় দু'জনের মধ্যে (India Lockdown Promotion in Kolkata )।

পরিচালকের মতে, এই ছবি সকলকে ফেলে আসা সেই ভয়াবহ দিনের কথা ফের মনে করাবে এবং অনুভব করতে সাহায্য করবে নানা স্তরের মানুষের সঙ্গে ঘটে যাওয়া সমস্যার সঙ্গে । অতীতের থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষ ভবিষ্যতে ভালো থাকার প্রস্তুতি নেবে । 'ইন্ডিয়া লকডাউন' ছবির মূল লক্ষ্য নানা মানুষের করোনাকালের জীবনযাপনের একটি দলিল তুলে ধরা ৷ তাই কোভিড চলাকালীন সুনশান রাস্তা, মাস্ক পরা জনতার ভিড় থেকে শুরু করে পরিযায়ী শ্রমিক, অভাব সর্বোপরি শিশুদের জীবনের পরিবর্তনের চালচিত্র কোনও কিছুই বাদ পড়েনি এই ছবিতে । নানা স্তরের মানুষের গল্পকে এক সুতোয় বাঁধার চেষ্টা করেছেন তিনি (Madhur Bhandarkar in Kolkata For Film Promotion) ৷

কলকাতায় স্পেশাল স্ক্রিনিং হয় ছবির

পরিযায়ী শ্রমিকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রতীক বব্বর এবং সাই তামহারকর । শ্বেতা বসু প্রসাদ অভিনয় করেছেন এক যৌনকর্মীর চরিত্রে । অহনা কুমরাকে দেখা যাবে এক পাইলটের চরিত্রে । অহনা কুমরাকে দেখা যাবে পাইলটের চরিত্রে ।

2 ডিসেম্বর থেকে স্ট্রিমিং শুরু হবে এই ছবির । তবে, সপ্তাহের শুরুতে নিজের তৈরি ছবির প্রিমিয়ার তিনি দেখলেন শহর কলকাতায় বসে । এদিনের প্রিমিয়ারে হাজির ছিলেন টলিউডের রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, অরিন্দম শীল, মমতা শঙ্কর, পল্লবী চট্টোপাধ্যায়, শুভ্রজিৎ মিত্র, রাজর্ষি দে, টোটা রায়চৌধুরী, জয়া শীল-সহ আরও অনেকে ।